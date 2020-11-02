我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看大選：何時會有結果？各州開票時間一次看

女神卡卡匹茲堡與白登同台 獻唱：喬 我的賓州男人

法官限制加州州長紐森發布行政命令

洛杉磯訊

加州沙特縣（Sutter County）高等法院法官Sarah Heckman2日命令，加州州長紐森（Gavin Newsom）停止發布與新冠疫情有關的政令，因爲這些政令可能會干擾州法。據悉，除非紐森的律師提出新的挑戰，否則法官Heckman的決定將在十天之內成為最終決定。唯紐森沒有立即評論，或說他是否會上訴。

Heckman暫時裁定，州長紐森頒布的數十個行政命令超越了他的職權，「是違反憲法的立法權」。同時還禁止紐森根據加州緊急服務法（ California Emergency Services Act）行使任何權利，這也是該縣法官第二次得出相同結論，並與其他州和聯邦政府支持州長行使緊急權力背道而馳。上訴法院保留先前在6月做成的裁決。

該案重點是6月紐森頒布一項行政命令，要求民選官員在全州建立數百個選民可以投票的地方，立法者隨後批准了同樣的要求。不過法官的決定不會對3日的大選日產生影響。

Heckman這項決定是針對共和黨議員James Gallagher和Kevin Kiley提起的訴訟，Kiley認爲，民主黨人紐森以維護加州人安全為名，一手凌駕於州法律之上。

他們在聯合聲明中表示，紐森在沒有公眾意見和立法機構規定的審議程序下，繼續創建和修改州法。在疫情初期，紐森利用他的緊急權力幾乎關閉了該州及其經濟。

Kiley一份長達28頁的訴狀一一列出了紐森的行政命令，這些命令改變了現行的州法律，譬如州長延長企業續簽許可證，提交報告或繳稅的期限；延遲消費者支付稅款或更新駕駛執照的滯納金；暫停學區的截止日期和教學要求；暫停醫療隱私規則；允許雜貨店分發免費的一次性袋子。甚至還有一項命令，允許新人通過視頻或電話會議結婚，結婚許可證和證書透過電子郵件發送等等。

加州 疫情 投票

上一則

華人密集區一車庫改建為住宅 2日起大火一死

下一則

擔心大選後動蕩？ 華洋社區表現大不同

延伸閱讀

遠距上課 灣區很多學生成績退步

遠距上課 灣區很多學生成績退步
周末多場挺川大遊行 車海旗海聲勢浩大

周末多場挺川大遊行 車海旗海聲勢浩大
防疫生力軍 加州新實驗室落成 紐森親往剪綵並受測

防疫生力軍 加州新實驗室落成 紐森親往剪綵並受測
買旅館安置遊民 灣區3縣獲5800萬

買旅館安置遊民 灣區3縣獲5800萬
紐森：加州死刑制度有種族偏見 非裔、西裔判死不成比例

紐森：加州死刑制度有種族偏見 非裔、西裔判死不成比例
紐森：審查FDA疫苗 多州參與加州防疫安全小組

紐森：審查FDA疫苗 多州參與加州防疫安全小組

熱門新聞

橙縣部分城市仍有山火延燒，因此部分區域撤離令仍在。（取材自mission viejo市政府推特）

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

2020-10-28 21:21
Andrea Dorothy Chan Reyes被指控兩項重罪。（惠提爾警察局圖片）

撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美

2020-10-30 03:22
CDC提供了明確的安全指導原則，可以讓超市買菜保持盡可能安全。（記者李雪／攝影）

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項

2020-11-01 15:49
誰將成為美國下一任總統？美國股票市場似已給出答案。（美聯社）

誰是美國下屆總統？股市標普似已給出答案？

2020-11-01 20:17
Silverado山火導致當地濃煙蔽日。（KTLA）

爾灣超大山火 9萬人急撤

2020-10-27 03:21
有18輪大卡車遭圍堵洗劫。（ABC）

洛杉磯道奇奪冠慶祝 變大規模暴動砸搶

2020-10-28 13:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸

34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸
全球衝突觀察家警告：川普不會認輸 美國選後動亂

全球衝突觀察家警告：川普不會認輸 美國選後動亂
美國情侶入住百年老屋 挖到價值3.3萬陳年威士忌

美國情侶入住百年老屋 挖到價值3.3萬陳年威士忌
1張圖看疫情：全美確診920萬例 德州破93萬超車加州

1張圖看疫情：全美確診920萬例 德州破93萬超車加州
婚紗照遭酸像「保險套廣告」 新婚夫妻不撤：又沒錯！

婚紗照遭酸像「保險套廣告」 新婚夫妻不撤：又沒錯！