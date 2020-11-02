法官限制加州州長紐森發布行政命令

北加州 沙特縣（Sutter County）高等法院法官Sarah Heckman2日命令，加州州長紐森（Gavin Newsom）停止發布與新冠疫情 有關的政令，因爲這些政令可能會干擾州法。據悉，除非紐森的律師提出新的挑戰，否則法官Heckman的決定將在十天之內成為最終決定。唯紐森沒有立即評論，或說他是否會上訴。

Heckman暫時裁定，州長紐森頒布的數十個行政命令超越了他的職權，「是違反憲法的立法權」。同時還禁止紐森根據加州緊急服務法（ California Emergency Services Act）行使任何權利，這也是該縣法官第二次得出相同結論，並與其他州和聯邦政府支持州長行使緊急權力背道而馳。上訴法院保留先前在6月做成的裁決。

該案重點是6月紐森頒布一項行政命令，要求民選官員在全州建立數百個選民可以投票 的地方，立法者隨後批准了同樣的要求。不過法官的決定不會對3日的大選日產生影響。

Heckman這項決定是針對共和黨議員James Gallagher和Kevin Kiley提起的訴訟，Kiley認爲，民主黨人紐森以維護加州人安全為名，一手凌駕於州法律之上。

他們在聯合聲明中表示，紐森在沒有公眾意見和立法機構規定的審議程序下，繼續創建和修改州法。在疫情初期，紐森利用他的緊急權力幾乎關閉了該州及其經濟。

Kiley一份長達28頁的訴狀一一列出了紐森的行政命令，這些命令改變了現行的州法律，譬如州長延長企業續簽許可證，提交報告或繳稅的期限；延遲消費者支付稅款或更新駕駛執照的滯納金；暫停學區的截止日期和教學要求；暫停醫療隱私規則；允許雜貨店分發免費的一次性袋子。甚至還有一項命令，允許新人通過視頻或電話會議結婚，結婚許可證和證書透過電子郵件發送等等。