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華人密集區一車庫改建為住宅 2日起大火一死

記者張宏／羅斯密報導
火災現場一片焦土。（記者張宏／攝影）
火災現場一片焦土。（記者張宏／攝影）

車庫改建為房屋要小心！聖蓋博谷華人密集城市、羅斯密市（Rosemead）一住宅車庫，2日凌晨發生大火，導致一人被燒死，隔壁教堂的窗戶和屋頂也被波及。

這個住宅車庫位於羅斯密 Gladys道2400街區一處民宅後面，2日凌晨4時左右發生火災，死者初步確認是房主太太的哥哥。

影音來源：記者張宏

不過2日下午從該條街區的外觀，看不出哪裡有火災的跡象。這條街上的鄰居Rafael Sandoval表示，2日凌晨4時左右這條街盡頭的一戶民宅後面冒出火光，他和家人出來觀看，發現熊熊大火照亮天空。後來得知鄰居太太的家人被燒死。

本報記者繞到住宅後面的小道，走到盡頭才發現火災現場；現場一片焦黑，完全看不出車庫的影子。地面堆積著各種物品的殘骸，因為都燒焦了，很難分辨是什麼物品。不過根據殘骸可看出這裡面以前擺放了不少雜物。

隔壁教堂的李先生，協助保險公司估價人員了解被火災影響的部位。他說，他凌晨4點就接到鄰居電話，告知他因為車庫著火波及他的教堂，他趕緊從蒙市家中趕到這裡。教堂的玻璃基本都破損，屋頂也被燒黑，且因為滅火屋頂也進水。幸虧因疫情現在教堂較少使用，2日下午他已叫人來修理好玻璃。

他說，鄰居是一對白人夫婦，死者是房主太太的哥哥，聽說他當時住在車庫裡。

根據警方信息，火災發生地點是車庫改建的住宅，獨立車庫被燒毀後，發現一人死亡。大火發生不到一小時消防員就熄滅了火勢。 洛縣消防局發言人Melinda Choi表示，調查人員在現場，但起火原因尚未確定。除了死者，沒有其他人受傷的報導。

保險業者張國興表示，如果房間是車庫改建，保險公司未必會理賠房間裡的東西，因為是額外建設。但如大火波及其他建築，保險可以覆蓋責任險（Liability）部分。如果有房客在裡面被燒傷或燒死，保險公司會調查具體情況，再決定是否賠償。

他建議屋主改建房子一定要拿到許可，且改變用途一定要通知保險公司。房東如果有房客入住，房東除了購買出租保險，現在越來越多房東還會要求房客再購買一個租客險，避免之後發生責任糾紛。

他說，像家庭旅館就存在隱患，其行為屬於商業行為，但房屋保險屬於個人保險。保險公司對出租房的保險是希望房客固定，風險固定，如租客有任何變化，最好詢問保險經紀，獲得更準確的建議。

現場一片狼藉。（記者張宏／攝影）
現場一片狼藉。（記者張宏／攝影）
物品都燒焦了。（記者張宏／攝影）
物品都燒焦了。（記者張宏／攝影）
隔壁教堂的屋頂也被波及。（記者張宏／攝影）
隔壁教堂的屋頂也被波及。（記者張宏／攝影）
羅斯密Gladys道2400街區一處住宅車庫著火。（記者張宏／攝影）
羅斯密Gladys道2400街區一處住宅車庫著火。（記者張宏／攝影）
教堂玻璃也被損壞。（記者張宏／攝影）
教堂玻璃也被損壞。（記者張宏／攝影）
現場慘不忍睹。（記者張宏／攝影）
現場慘不忍睹。（記者張宏／攝影）
物品都燒焦了。（記者張宏／攝影）
物品都燒焦了。（記者張宏／攝影）

保險 房東 租客

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