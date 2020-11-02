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疫情下的感染預防措施 令產婦加速出院 但不影響健康

洛杉磯訊
西達賽奈發現產婦為避疫快速出院，並不影響健康。（美聯社圖片）
西達賽奈發現產婦為避疫快速出院，並不影響健康。（美聯社圖片）

西達賽奈醫院（Cedars-Sinai）2日發布一項研究表明，在新冠疫情期間實施的感染預防措施，使產婦及新生兒住院時間大大縮短，且沒有增加剖宮產率、併發症或不良結局。

該醫院這項回顧性研究發表在「美國婦產科期刊MFM」（AJOG MFM）上，驗證了洛杉磯醫療中心分娩科幾次操作修改的影響。變化包括對所有患者和來訪者進行溫度篩查，限制來訪者人數，為員工提供個人防護設備，以及新的分娩管理和新生兒護理方法。

這項研究的主要研究者Naomi Greene，也是西達賽奈婦產科助理教授，指出「患者可以放心，已經採取了適當措施來保護她們及其嬰兒，且這些改變不會影響我們良好安全的接生能力」。

該研究回顧了1936例分娩的數據，並分兩組對比。第一批患者是在新的新冠防疫指南出台之前，即於1月和2月分娩的患者。而在醫療中心實施了感染控制方案後，第二組是在3月和4月分娩的。

Greene表示，研究發現當婦產科在應對疫情時，約有一半的自然分娩的母嬰在醫院裡只住了一晚。但在疫情之前，四分之一的自然分娩母嬰在一夜後才回家，大多數的產婦平均花了兩晚。而在剖宮產婦中也發現類似情況。一旦實施防疫方案，40％以上的人會在醫院待兩天或更短的時間。但是在安全措施改變之前，兩天之內出院的人數是12％。

該研究的主要作者，母嬰醫學專家Mariam Naqvi表示，較短的住院時間似乎並沒有影響母親和孩子的照料或健康。

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