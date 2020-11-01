南加各地警方嚴陣以待選舉日

南加各地商家嚴陣以待，比佛利山的商家近日就忙著在釘木板防暴。（電視截圖）

充滿爭議的選舉日將到來，疫情引發的郵寄投票 之爭或會鬧上法庭，從而可能在選舉日之後的幾週內都無定論，或會導致全國的抗議者與反抗議者之間發生衝突。南加執法人員表示已為11月3日及以後的情況做好準備。

除了比佛利山率先宣布封路以及招集武裝警衛以外，其他地區也紛紛採取措施。橙縣發言人Carrie Braun表示，縣警部門將啟動控制中心，以監視潛在的動亂。該部門有一個專門小組，由800多名經過訓練的警員組成，可迅速部署到事件現場。

橙縣警局局長Don Barnes在聲明中表示，很明顯這個選舉季的熱情很高，「我的目標是確保橙縣所有居民都能安全地行使投票權和言論自由權。和平的言論自由將永遠得到支持，但限制任何人的投票權，或造成暴力和破壞的行為，將會被迅速解決」。

9月在約巴林達（Yorba Linda）的一次激烈示威中，一名40歲的長堤 婦女駕車衝過人群，造成多人受傷，司機被捕。但這名非裔權益支持者表示，她的汽車被挺川示威者包圍後，她採取了自衛行動。

5月在弗洛伊德被殺案後，聖塔安那（Santa Ana）的示威者向警察 投擲石塊和煙花，遭到破壞並闖入商店，警官發射了橡皮子彈和催淚彈。

聖塔安那警察局發言人Anthony Bertagna表示，通常是原本要舉行一次和平抗議，「然後出現一群人劫持了和平抗議，並將其轉變為故意破壞和犯罪行為的方式」。如果警方可以事先聯繫抗議組織者，就肯定會聯繫。但有一些集會可能突然發生，或者突然有外來團體加入，從而加劇了緊張局勢。「如果到了我們需要更多支持的地步……我們將與周圍的城市聯繫」。

洛杉磯長堤警局從31日開始展開二級戰術預警，警員每天輪班12小時無休息日。警局發言人Karen Owens表示，自9月以來，長堤就有成千上萬抗議者走上街道抗議警察暴力。該市本周正在增加人員和巡邏。她表示，絕不會容忍任何威嚇選票的行為，將隨時準備對任何問題做出回應，不過，根據法律他們不會部署在投票站。

河濱縣警發言人Ryan Railsback也表示，警方會在河濱縣選民登記處附近增加額外巡邏。