我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

12州激戰！川營自信掌握陽光帶71張選舉人票

美國大選倒數一天 5件事不可不知

南加各地警方嚴陣以待選舉日

橙縣訊
南加各地商家嚴陣以待，比佛利山的商家近日就忙著在釘木板防暴。（電視截圖）
南加各地商家嚴陣以待，比佛利山的商家近日就忙著在釘木板防暴。（電視截圖）

充滿爭議的選舉日將到來，疫情引發的郵寄投票之爭或會鬧上法庭，從而可能在選舉日之後的幾週內都無定論，或會導致全國的抗議者與反抗議者之間發生衝突。南加執法人員表示已為11月3日及以後的情況做好準備。

除了比佛利山率先宣布封路以及招集武裝警衛以外，其他地區也紛紛採取措施。橙縣發言人Carrie Braun表示，縣警部門將啟動控制中心，以監視潛在的動亂。該部門有一個專門小組，由800多名經過訓練的警員組成，可迅速部署到事件現場。

橙縣警局局長Don Barnes在聲明中表示，很明顯這個選舉季的熱情很高，「我的目標是確保橙縣所有居民都能安全地行使投票權和言論自由權。和平的言論自由將永遠得到支持，但限制任何人的投票權，或造成暴力和破壞的行為，將會被迅速解決」。

9月在約巴林達（Yorba Linda）的一次激烈示威中，一名40歲的長堤婦女駕車衝過人群，造成多人受傷，司機被捕。但這名非裔權益支持者表示，她的汽車被挺川示威者包圍後，她採取了自衛行動。

5月在弗洛伊德被殺案後，聖塔安那（Santa Ana）的示威者向警察投擲石塊和煙花，遭到破壞並闖入商店，警官發射了橡皮子彈和催淚彈。

聖塔安那警察局發言人Anthony Bertagna表示，通常是原本要舉行一次和平抗議，「然後出現一群人劫持了和平抗議，並將其轉變為故意破壞和犯罪行為的方式」。如果警方可以事先聯繫抗議組織者，就肯定會聯繫。但有一些集會可能突然發生，或者突然有外來團體加入，從而加劇了緊張局勢。「如果到了我們需要更多支持的地步……我們將與周圍的城市聯繫」。

洛杉磯長堤警局從31日開始展開二級戰術預警，警員每天輪班12小時無休息日。警局發言人Karen Owens表示，自9月以來，長堤就有成千上萬抗議者走上街道抗議警察暴力。該市本周正在增加人員和巡邏。她表示，絕不會容忍任何威嚇選票的行為，將隨時準備對任何問題做出回應，不過，根據法律他們不會部署在投票站。

河濱縣警發言人Ryan Railsback也表示，警方會在河濱縣選民登記處附近增加額外巡邏。

投票 警察 長堤

上一則

巴沙迪那豪華康斗 高樓俯瞰市中心

延伸閱讀

橙縣染疫率 高出預期7倍

橙縣染疫率 高出預期7倍
射殺2示威者 伊州17歲男出庭落淚

射殺2示威者 伊州17歲男出庭落淚
南加兩場山火 控制七成 橙縣重見藍天

南加兩場山火 控制七成 橙縣重見藍天
費城又見暴亂！防選舉緊張 沃爾瑪撤槍械彈藥展售

費城又見暴亂！防選舉緊張 沃爾瑪撤槍械彈藥展售
橙縣野火控制30%

橙縣野火控制30%
橙縣新冠感染率比設想高七倍

橙縣新冠感染率比設想高七倍

熱門新聞

橙縣部分城市仍有山火延燒，因此部分區域撤離令仍在。（取材自mission viejo市政府推特）

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

2020-10-28 21:21
疫情以來，不少屋主因「禁趕令」遭遇租霸。圖片並非本文華人房東的房屋。（記者李雪／攝影）

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

2020-10-25 19:22
Andrea Dorothy Chan Reyes被指控兩項重罪。（惠提爾警察局圖片）

撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美

2020-10-30 03:22
Trader Joe's這款受歡迎的自有品牌食品被宣布召回。（FDA網站下載）

Trader Joe's召回一款受歡迎的自有品牌食品

2020-10-25 15:23
Silverado山火導致當地濃煙蔽日。（KTLA）

爾灣超大山火 9萬人急撤

2020-10-27 03:21
有18輪大卡車遭圍堵洗劫。（ABC）

洛杉磯道奇奪冠慶祝 變大規模暴動砸搶

2020-10-28 13:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光
白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選
張毅36年前拍「玉卿嫂」尺度大膽 楊惠姍情慾戲遭刪

張毅36年前拍「玉卿嫂」尺度大膽 楊惠姍情慾戲遭刪
隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項
交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔

交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔