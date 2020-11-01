誰是美國下屆總統？股市標普似已給出答案？

誰將成為美國下一任總統？美國股票市場似已給出答案。（美聯社）

2020年總統大選臨近，今年因疫情投票方式面臨改變，預料將是一場不尋常的總統大選。然而誰將成為美國 下一任總統？美國股票市場似已給出了答案。

市場分析中，以每次總統大選11月前三個月即8、9、10月的股市標普（S&P）漲跌作為判斷。這三個月標普指數 若上漲，則是總統連任成功，如果下跌，則是競爭的一黨將贏得大選。據統計，今年8至10月，標普指數輕微下跌0.6%，意味著很可能白登會贏得大選。

不過根據標普指數三個月的漲跌，來預測下屆總統似乎過於草率，但歷史上該指標自1928年以來，在近百年的美國歷史都準確預測了下屆總統，除了1956年選舉。在2016年，喜萊莉柯林頓對決川普時，儘管大多數民調都顯示喜萊莉獲勝，但大選前三個月的標普指數下降了2.2%，預示了川普的勝利。

對此，洛杉磯加州大學（UCLA）安德森預測中心經濟學家俞偉雄說，股市是多方面因素導致的結果，是投資 人對市場做的預判的反應。標普指數的預測也不是絕對的，股市下調的因素有很多。例如歐洲一些國家受疫情影響封城，投資者信心下降等，可能與大選無關。對於一些投資者，比較傾向於川普連任，因為共和黨政策如減稅，創造就業機會等比較有利於經濟。但是也有傾向全球化觀念的投資者，比較喜歡白登。

金融專家林日昇則表示，市場上確實有大選前三個月標普指數，預測下任總統的說法，而且「相當靠譜」。他說，目前標普數字稍有下降，預示很可能白登當選總統。除了股市這一預示，他也比較相信目前關於搖擺州民調以及選舉人票民調的結果，大都預示白登會贏得選舉。

作為投資專家，林日昇認為其實民主黨、共和黨兩位候選人的經濟政策本質一樣，因此不會特別覺得只有共和黨總統才會振興美國經濟。相反，目前投資人較為擔心的是參議院也被民主黨掌握，如果總統，參眾兩院都為民主黨掌控，反而不利美國政策的制定。

林日昇說，不管哪位候選人當選總統，他認為在大選後的12個月，股市都會穩定增長。他最擔憂的是大選之後的社會安定問題。萬一又引發新一輪打砸搶，暴動，經濟會再次受損。對於未來一年，預測美國會大力發展經濟基礎建設，創造就業，復甦經濟。

他表示根據內部消息，疫苗發展勢頭良好，不久後疫苗也會大力發放至社會。重要的是投資人不要對美國失去信心，世界也不要對美國失去信心。