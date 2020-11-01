不搗蛋也給糖 西來寺三好萬聖節車輛遊行 孩童樂開懷

家長開心的在社群動態發佈訊息。（佛光西來學校提供）

萬聖節 是孩子喜歡的節日之一，佛光西來學校老師與家長會，10月31日於西來寺第一停車場，在佛光青年、西來寺義工協助下，共同舉辦「三好萬聖節車輛遊行 」(Halloween Car Parade)，以南瓜氣球、萬聖節樹、稻草堆等象徵秋季豐收，為西來學校、兒童佛學班、童軍團及交響樂團的小朋友營造另類「不搗蛋也給糖」的氛圍。

佛光西來學校校長慧東法師在花車遊行前感謝大家發心，精心策畫、布置，共同成就首次的萬聖節車隊遊行。隨後他乘坐高爾夫球花車，在三好歌的音樂聲中引領車隊分兩個梯次入場，近100個家庭參與。

沿途，小朋友和家長在車上不忘展示創意十足的螞蟻雄兵、星際戰警、忍者龜、阿達一族、蜘蛛俠、女巫、吸血鬼服飾，以及全家通力合作布置的花車。 當車輛行經五聖殿前，慧東法師與依宣法師分送每位小朋友裝滿的糖果、老鼠燈籠、皮卡丘頭箍、星星劍玩具等禮包，並一一拍照留念；執行長滿兆法師也在第一教室前致贈家長大悲咒水、巧克力桶、防疫禮品籃等。

孩子們過了一個沒有搗蛋，也能帶回滿滿的糖果與禮物的萬聖節。 老師們特別以宣導「三好護生」為主題，裝扮為美人魚、斑馬、花豹、憤怒鳥等動物造型，熱情的與學生們揮手問候，學生們能近距離與老師交流非常開心。三好小沙彌也分別在入口迎賓、三號停車場出口處歡送，讓大家帶回平安。

執行長滿兆法師表示，新冠疫情 期間，中文學校能遵守聯邦疾病控制中心規定，讓小朋友們歡度期待已久的萬聖節。目前，西來學校不僅星期一至五的課輔班、才藝課都透過網路照常進行，同時也有小茶師培訓，未來將規劃一系列親子講座。