我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遺孀透露 史恩康納萊生前受失智症所苦

大選前最後周日 川普密西根州造勢喊話會贏

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項

洛杉磯訊
CDC提供了明確的安全指導原則，可以讓超市買菜保持盡可能安全。（記者李雪／攝影）
CDC提供了明確的安全指導原則，可以讓超市買菜保持盡可能安全。（記者李雪／攝影）

新冠疫情繼續在全美各地反撲，針對疫情下仍需從事的超市買菜，成為日常令人提心吊膽的活動之一，民眾擔憂時不時無法避免人群，哪些東西的表面是應該或不應該接觸。事實上聯邦疾病防治中心(CDC)提供了明確的安全指導原則，可讓超市買菜保持盡可能安全。民眾也大可不必過於緊張，將所有食物表面消毒，這不僅沒必要，也可能有其他風險。

不過值得一提的是，CDC和世衛組織仍一致認為，感染新冠的最主要途徑，還是人與人之間的直接傳播。因此CDC建議，如果感覺身體不適，避免去超市購物。如果可以，儘量採用在線訂購雜貨，或路邊提貨服務；減少親自去雜貨店，或其他出售家庭必需品的商店次數。否則與他人的互動越緊密，互動時間越長，感染新冠病毒的風險就越高。

然而超市購物無法避免，而隨當局進一步了解新冠病毒的性質及傳播方式，其指南正在不斷更新。為了整合所有信息，當局整理了一些超市買菜的方便提示。

許多民眾特別擔心接觸食品和食品包裝的表面可能傳播新冠病毒，尤其是早先「新英格蘭醫學雜誌」一項研究發現，該病毒可在某些表面上存活數天時，民眾恐懼加劇。但其實該研究也指出，沒有確鑿證據表明人們可以通過這種方式感染病毒。如今CDC指出「從食品、食品包裝或袋子中感染（新冠病毒）的風險被認為很低」。

除了食品，消費者在超市或還會接觸其他表面。據戴維斯加州大學食品病毒學研究員Erin DiCaprio稱，與蔬果等食物相比，人們應該盡力避免觸摸門把手和刷卡機等高接觸頻率表面更為重要。CDC也指出「一個人若先接觸帶有病毒的表面或物體，然後再接觸自己的口鼻或眼睛，或會染上病毒」。

CDC針對超市或食品零售店工作人員的指南中，仍鼓勵員工盡量避免處理現金，在每個客戶結帳之間都擦拭櫃檯，並要求客戶使用非接觸式付款方式。

根據目前所知，最有可能感染或傳播病毒的方法，還是與另一個人的緊密接觸（距離不到六呎）時，被感染者咳嗽、打噴嚏或說話時排出的呼吸飛沫，滴落在他人的口鼻中，或被吸入肺部。CDC指出，新冠病毒可能以其他方式傳播，但都不是病毒傳播的主要方式。

這意味著民眾仍應保持良好的衛生習慣，避免接觸高接觸頻率表面。最重要的預防措施是戴上口罩，並始終保持社交距離，常洗手，避免觸摸臉部。但不必再擔心而消毒擦拭食品，這不僅是不必要的，而且也很危險。

具體到超市購物時如何保護自己，FDA分享了一些重要提示：隨身攜帶濕紙巾，或使用商店提供的濕紙巾擦拭並消毒購物車或購物籃的把手；提前準備購物清單；盡量在人少的時候去；在店中時，戴上口罩；購物時保持社交距離；離開店後，使用洗手液；到家放下菜後，用溫水和肥皂洗手至少20秒。

CDC 社交距離 疫情

上一則

聯合車站新建公交站1日投入使用

延伸閱讀

平時太壓抑？ 上矽膠娃娃體驗館 把「她」斷手斷腳

平時太壓抑？ 上矽膠娃娃體驗館 把「她」斷手斷腳
NCAA／明星四分衛染疫 克萊門森仍7連勝

NCAA／明星四分衛染疫 克萊門森仍7連勝
洛縣疫情反撲 官員急呼防疫

洛縣疫情反撲 官員急呼防疫
橙縣染疫率 高出預期7倍

橙縣染疫率 高出預期7倍
史丹福大學調查：川普造勢活動 導致逾3萬人染疫

史丹福大學調查：川普造勢活動 導致逾3萬人染疫
灣區首例 男子同時染新冠與流感

灣區首例 男子同時染新冠與流感

熱門新聞

橙縣部分城市仍有山火延燒，因此部分區域撤離令仍在。（取材自mission viejo市政府推特）

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

2020-10-28 21:21
疫情以來，不少屋主因「禁趕令」遭遇租霸。圖片並非本文華人房東的房屋。（記者李雪／攝影）

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

2020-10-25 19:22
Andrea Dorothy Chan Reyes被指控兩項重罪。（惠提爾警察局圖片）

撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美

2020-10-30 03:22
Trader Joe's這款受歡迎的自有品牌食品被宣布召回。（FDA網站下載）

Trader Joe's召回一款受歡迎的自有品牌食品

2020-10-25 15:23
Silverado山火導致當地濃煙蔽日。（KTLA）

爾灣超大山火 9萬人急撤

2020-10-27 03:21
有18輪大卡車遭圍堵洗劫。（ABC）

洛杉磯道奇奪冠慶祝 變大規模暴動砸搶

2020-10-28 13:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選
命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光
執導「玉卿嫂」金馬導演張毅病逝 享壽69歲

執導「玉卿嫂」金馬導演張毅病逝 享壽69歲
史丹福調查：川普造勢活動 導致逾3萬人確診

史丹福調查：川普造勢活動 導致逾3萬人確診