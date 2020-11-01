隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項

CDC提供了明確的安全指導原則，可以讓超市買菜保持盡可能安全。（記者李雪／攝影）

新冠疫情 繼續在全美各地反撲，針對疫情下仍需從事的超市買菜，成為日常令人提心吊膽的活動之一，民眾擔憂時不時無法避免人群，哪些東西的表面是應該或不應該接觸。事實上聯邦疾病防治中心(CDC )提供了明確的安全指導原則，可讓超市買菜保持盡可能安全。民眾也大可不必過於緊張，將所有食物表面消毒，這不僅沒必要，也可能有其他風險。

不過值得一提的是，CDC和世衛組織仍一致認為，感染新冠的最主要途徑，還是人與人之間的直接傳播。因此CDC建議，如果感覺身體不適，避免去超市購物。如果可以，儘量採用在線訂購雜貨，或路邊提貨服務；減少親自去雜貨店，或其他出售家庭必需品的商店次數。否則與他人的互動越緊密，互動時間越長，感染新冠病毒的風險就越高。

然而超市購物無法避免，而隨當局進一步了解新冠病毒的性質及傳播方式，其指南正在不斷更新。為了整合所有信息，當局整理了一些超市買菜的方便提示。

許多民眾特別擔心接觸食品和食品包裝的表面可能傳播新冠病毒，尤其是早先「新英格蘭醫學雜誌」一項研究發現，該病毒可在某些表面上存活數天時，民眾恐懼加劇。但其實該研究也指出，沒有確鑿證據表明人們可以通過這種方式感染病毒。如今CDC指出「從食品、食品包裝或袋子中感染（新冠病毒）的風險被認為很低」。

除了食品，消費者在超市或還會接觸其他表面。據戴維斯加州大學食品病毒學研究員Erin DiCaprio稱，與蔬果等食物相比，人們應該盡力避免觸摸門把手和刷卡機等高接觸頻率表面更為重要。CDC也指出「一個人若先接觸帶有病毒的表面或物體，然後再接觸自己的口鼻或眼睛，或會染上病毒」。

CDC針對超市或食品零售店工作人員的指南中，仍鼓勵員工盡量避免處理現金，在每個客戶結帳之間都擦拭櫃檯，並要求客戶使用非接觸式付款方式。

根據目前所知，最有可能感染或傳播病毒的方法，還是與另一個人的緊密接觸（距離不到六呎）時，被感染者咳嗽、打噴嚏或說話時排出的呼吸飛沫，滴落在他人的口鼻中，或被吸入肺部。CDC指出，新冠病毒可能以其他方式傳播，但都不是病毒傳播的主要方式。

這意味著民眾仍應保持良好的衛生習慣，避免接觸高接觸頻率表面。最重要的預防措施是戴上口罩，並始終保持社交距離 ，常洗手，避免觸摸臉部。但不必再擔心而消毒擦拭食品，這不僅是不必要的，而且也很危險。

具體到超市購物時如何保護自己，FDA分享了一些重要提示：隨身攜帶濕紙巾，或使用商店提供的濕紙巾擦拭並消毒購物車或購物籃的把手；提前準備購物清單；盡量在人少的時候去；在店中時，戴上口罩；購物時保持社交距離；離開店後，使用洗手液；到家放下菜後，用溫水和肥皂洗手至少20秒。