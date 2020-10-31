傷害亞裔 爾灣華人集會反對16號提案

爾灣居民在城市主要街道路口揮動反對16號提案的標示牌，呼籲選民投下反對票。（記者王全秀子／攝影）

本周末是11月3日大選之前的最後一個周末，華人社區強烈反對16號提案（Prop 16）將對亞裔 在教育 、政府合約、就業機會上產生重大負面影響。31日橙縣華人在爾灣（Irvine）、森林湖（Lake Forest）、米慎維埃和（Mission Viejo）的主要街道路口，向過往車輛揮動反對16號提案的標示牌，希望他們能投下反對票。

活動組織者之一的亞裔工業協會（Asian Industry B2B）負責人Marc Ang表示，從30日晚開始他們就在爾灣街道路口向過往車輛舉牌示意，很多車輛鳴笛贊同，反響積極。31日又擴大範圍至橙縣幾個華人聚集的城市。他說，16號提案對亞裔的傷害極大，強烈呼籲選民們投反對票。

前加州參議會共和黨領袖夏樂柏（Bob Huff）與夫人何美湄31日現身爾灣的活動。何美湄強調，如果16號提案通過，對亞裔的傷害可能持續幾個世代。大選日將至，大家要再接再厲，決不鬆懈，避免最後關頭功虧一簣。她指出，2020年ACA 5法案變成了目前的16號修憲公投案，也可稱之為「2020年教育排華法案」。這是一場沒有硝煙和流血的教育資源爭奪戰，在加州大學 （UC）系統中，亞裔平均入學率34%甚至更高，如果今年16號提案通過，按照種族人口比例分配，亞裔受到的傷害最大。因為目前加州亞裔人口約15%，平均入學率會從34%降至15%。「這將會是百分之百的傷害」，非常不公平！

何美湄指出，人種、膚色、出生地、性別無法改變，如果不幸成為被歧視的團體，不論自己多麼努力和優秀，可能都無法進入理想大學。亞裔學子追求夢想改變命運是靠自己努力而達成的，他們同其他族裔一起公平競爭。如果16號提案通過，亞裔的競爭就將局限在自己族裔中，很多優秀的亞裔學子將無法出線。

除了教育方面，16號提案將授權政府可以合法給予任何族裔歧視或是優惠的待遇。疫情期間何美湄了解到一些亞裔業者從事個人防護物資（PPE）行業，希望拿到政府合約。她說，目前亞裔能拿到的政府項目比例大約20%至25%，若是16號提案通過，比例可能降至15%或更低。