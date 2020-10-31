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萬聖節限定甜甜圈 大人小孩驚呼「醜得可愛」

記者謝雨珊／洛杉磯報導
Krispy Kreme今年三款萬聖節造型甜甜圈。（Krispy Kreme Instagram）
Krispy Kreme今年三款萬聖節造型甜甜圈。（Krispy Kreme Instagram）

今年受到疫情影響，政府官員不鼓勵孩童在萬聖節上街挨家挨戶討糖。然而，知名甜甜圈Krispy Kreme推出了各式各樣形狀的「萬聖節」限定造型甜甜圈，吸引許多愛好者一大早到店排隊購買。搞鬼搞怪的甜甜圈，意外征服大人小孩的心。

影音來源：記者謝雨珊

每逢大小節日，商家都會想方設法推出「新產品」，帶有各種創意點子。萬聖節是孩子們最愛的節日之一，Krispy Kreme今年特別推出三款可愛又搞怪的萬聖節甜甜圈，包括野狼造型的糖霜甜甜圈、綠臉怪獸夾心甜甜圈、及吸血鬼公爵造型的覆盆子甜甜圈。小巧思點綴在甜甜圈上，完美呈現萬聖節的氣氛，不少大人小孩直喊「醜到好可愛」；就連平時不愛吃甜甜圈的人，看了都會買回去過節。

石小姐移民美國多年，萬聖節是她最愛的節日之ㄧ。她表示，搭配萬聖節有不少活動可以做，像是鬼屋、玉米田迷宮、南瓜田、刻南瓜等活動。移民美國後，幾乎每年都去造訪鬼屋或鬼森林，跟朋友開心出遊，製造了許多美好回憶。尤其當初也是因爲萬聖節出遊，與伴侶變得更加親密。由於身邊朋友特別愛吃Krispy Kreme，看到新推出的限定口味，決心下單購買品嚐。

石小姐購入萬聖節限定禮盒，一盒12件，各種限定口味都有，最愛吸血鬼公爵造型甜甜圈。她表示，吸血鬼公爵形狀為正方形，覆盆子內餡從頭頂擠出，像極了吸血鬼的頭在流血。商家的小巧思讓她驚艷，連吃食物都可以如此有趣。此外，覆盆子內餡口味甜甜圈不死甜，非常適合不愛太甜口味的女性嘗試。

陳先生為了討孩子開心，一大早就到店家排隊購買。他表示，造型甜甜圈只有在限定的幾天內才賣。今年萬聖節限定造型甜甜圈，在10月的每周六才推出，一個月只有四天機會。為了購入造型甜甜圈哄孩子開心，早上6時就起床到店家排隊，讓小朋友看得開心也吃得開心。

事實上，商家為了在疫情期間滿足民眾過節的興趣，紛紛推出許多限量商品或優惠回饋民眾。除了Krispy Kreme將在31日萬聖節當天，免費贈送裝扮人士甜甜圈。另一家知名甜甜圈連鎖店Randy's Donuts 也跟進，凡15歲以下的孩子不需要裝扮，也可獲取一個免費的甜甜圈。

石小姐品嚐吸血鬼公爵甜甜圈，直呼覆盆子內餡流出，像極了吸血鬼的頭在流血。（石小姐...
石小姐品嚐吸血鬼公爵甜甜圈，直呼覆盆子內餡流出，像極了吸血鬼的頭在流血。（石小姐提供）

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