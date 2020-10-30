江南春獲米其林唯一推薦華人餐廳

江南春主打江浙菜。（記者張宏／攝影）（記者張宏／攝影）

華人 廚師45年廚藝精湛，不斷獲得主流認可。在阿罕布拉Main街上的餐廳江南春，日前獲得米其林2020年推薦餐廳殊榮，江南春主打江浙菜和台菜，是南加 唯一入選的華人餐廳。

影音來源：記者張宏

江南春餐廳30日非常忙碌，前面陸續有客人來取外賣，後面露台有客人在吃飯，還有客人開玩笑說要吃米其林套餐。老闆兼主廚的張師傅正在廚房忙碌著，他說，能成為唯一入選的南加華人餐廳感到很榮幸，但他完全不知道是哪位米其林美食偵探選中了他的餐廳。江南村去年1月才開業，從事餐飲業45年的張師傅可說是餐飲業的老兵，幾年前本想退休，結果還是閒不住做回老本行。

米其林推薦餐廳的榮譽，對老闆兼主廚的Henry張來說既陌生又熟悉。他從事餐飲業45年，他經營的餐廳曾經入選紐約時報評選的全美最好吃中餐廳第六名，還有老外雜誌的美食家專門包巴士帶朋友來吃他做的苔條魚，洛杉磯時報也曾整版介紹他做的江浙菜。對於張師傅來說，顧客發自內心的讚美是他最開心的事。

張老闆在台灣 長大，小時候家裡有12個孩子，為了吃飽飯他選擇了廚師行業。無論在台灣還是1982年來美，他都是靠著一把炒勺打下一片天。他最拿手的是江浙菜和台菜，包括菜單上的東坡肉、苔條魚、紅燒獅子頭、核桃蝦、醃篤鮮、八寶飯等，以及沒有印上菜單的蹄膀、麻油雞、佛跳牆等。

張師傅結交不少老朋友老客人，因此很多客人都喜歡點私房菜，無論是台菜蒼蠅頭，還是肴豬腳、蜜汁火腿，只要給他足夠的時間準備材料，他通常都能做。有一個老客人特別愛吃他家的蹄膀，因為慢火燉足三四個小時，客人連續點了兩次，每次都專程開車把蹄膀送到北加的家人吃，最近打電話來說還要訂。還有客人老外媳婦生產，指定吃麻油雞和鱸魚湯。為配合老外的口味，他專門跑去Trader Joes買有機雞肉。他說，只要客人吃得開心，這裡就是他們的私人廚房。

張師傅一家人每天也是在餐廳吃飯，家人和客人都一視同仁，選材用料都講究新鮮健康少油，上海菜偏甜，他家的菜色不咸不油。

餐廳一名老熟客表示，他吃了幾十年張師傅做的菜，還是沒吃膩，苔條魚和紅燒牛肉面是他的最愛，尤其苔條魚的選料新鮮，從不拿不新鮮的魚糊弄客人。