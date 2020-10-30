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爾灣情殺案 孫紅力被判26年至終身監禁

記者王全秀子／橙縣報導
孫紅力情殺，一級謀殺罪名成立，被判26年至終身監禁。（本報檔案照）
孫紅力情殺，一級謀殺罪名成立，被判26年至終身監禁。（本報檔案照）

現年43歲的爾灣華裔工程師孫紅力（Hongli Sun ）在五年前情殺妻子外遇對象、牙醫師劉旭桉一案震驚南加社區，10月初陪審團隊對其做出一級謀殺罪（First Degree of Murder），和使用致命武器攻擊加重刑罰的多項控罪成立。30日該案宣判，他被判26年至終身監禁。

一級謀殺和二級謀殺罪名在量刑程度上也大有不同，一級謀殺罪認定兇嫌是有預謀的作案動機，二級謀殺則是在某種特定情況下受到影響而導致殺人。

儘管孫紅力的辯護律師巴奈特（John Barnett）大有來頭，他曾是轟動海內外紀然冰命案被告林黎雲的辯護律師，當年在他成功的辯護策略下，林黎雲最後和檢方達成認罪協議收場，並因她已在獄中坐牢七年且表現良好，獲提前釋放，並未面臨終身監禁不得假釋的一級謀殺罪。

但在孫紅力案上，巴奈特也無法力往狂瀾。並且陪審團僅用一天時間就達成一致，判定其一級謀殺罪成立。

孫紅力犯案前在爾灣威騰電子公司（Western Digital Corp.）擔任工程師，2015年7月18日，他因懷疑妻子陳華英與其前雇主、牙醫師劉旭桉繼續有染，當日午間前往受害人就職的牙醫診所前等候。在劉旭桉和其妻與兩名員工出現後，孫紅力先駕車衝撞劉旭桉，隨後下車持長刀連刺劉旭桉17刀，導致其最終身亡。

爾灣 南加 華裔

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