飛中國航班新規 登機需「核酸、抗體雙陰性」證明

中國駐美的大使館29日發布最新自美國出发，搭乘航班赴華的中、外籍乘客的檢測要求。（大使館網站截圖）

中國 駐美大使館29日發布最新檢測 要求，自美西時間11月6日0時起，自美國 出发，搭乘航班前往中國的中、外籍乘客，須憑新冠病毒核酸檢測陰性證明和血清特異IgM抗體檢測（以下簡稱“血清IgM抗體檢測”）為陰性的證明，申請並獲得帶「HS」標識的綠色健康碼或健康狀況聲明書。

（一）檢測要求對搭乘直飛（不經第三國中轉）航班自美赴華人員，須在登機前48小時內在美國檢測機構完成核酸和血清IgM抗體各一次采樣、檢測，並在獲得核酸、抗體檢測為陰性的證明後，根據核酸檢測地，按領區劃分，向中國駐美國使、領館申請並獲得帶「HS」標識的綠色健康碼或健康狀況聲明書。

（二）對從美國出发，經第三國中轉乘機赴華人員，須在美國進行第一次核酸檢測和血清IgM抗體檢測，在中轉國（赴華直飛航班起飛國）進行第二次核酸檢測和血清IgM抗體檢測，並分別向中國駐美國和最後一個直飛中國航班中轉國機場所在地的使領館申請並獲得帶「HS」標識的綠色健康碼或健康狀況聲明書。第一次在美國進行的檢測，須在離美航班登機前48小時內完成采樣、檢測，並獲得核酸檢測、血清IgM抗體檢測陰性的證明。第二次在最後一個直飛中國航班中轉國進行的檢測，須在中轉登機前48小時內完成采樣、檢測，獲得核酸檢測、血清IgM抗體檢測為陰性的證明。

（三）對自第三國出发，經美國中轉乘機的赴華人員，目前美國主要機場不具備檢測條件，建議謹慎選擇自美國中轉赴華。如確有需要途經美國，務必提前了解美國實施的外國人入境限制臨時舉措，辦好美國簽證，在入境美國後進行第二次核酸檢測和血清IgM抗體檢測，向中國駐美國使領館申請並獲得帶“HS”標識的綠色健康碼或健康狀況聲明書。如在不符合登機條件的情況下來美中轉，將面臨極高的滯留風險，甚至被遣返回出发地。

詳情見http://www.china-embassy.org/chn/lszj/zytz/t1827741.htm