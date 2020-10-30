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南加華人區兩山火 預計11天後完全受控

橙縣訊
受兩場山火影響被強制撤離的民眾現均可安全返家，撤離令已經解除。（橙縣警局截圖）
受兩場山火影響被強制撤離的民眾現均可安全返家，撤離令已經解除。（橙縣警局截圖）

加州消防局（Cal Fire）30日早更新絲薇拉都山火（Silverado Fire）和藍脊野火（Blue Ridge Fire）的最新狀況，絲薇拉都山火受災面積已達1萬3390英畝，目前已控制51%。藍脊野火（Blue Ridge Fire）受災面積達1萬4334英畝，目前已控制47%，這兩場火災預計要到11月10日才能完全控制住。

絲薇拉都山火參與滅火的消防人員達1323人，其中有兩名消防員受傷。大火受災區域包括桑提雅哥峡谷（Santiago Canyon）、爾灣（Irvine）、Foothill Ranch、托斯汀（Tustin）、以及森林湖（Lake Forest）。共五處房屋受影響，其中兩房屋輕度受損、一房屋毀壞。針對絲薇拉都山火下達的所有強制撤離令均已解除，所有居民均可安全返家。

消防員會繼續建立更多防火線，而風勢減小、濕度增加，也有利於控制火勢增長。受火災影響，241號公路北向Alton Pkwy至261號公路，以及133號公路北向和5號公路，241號公路交界處持續關閉。加州消防局呼籲，在消防員繼續滅火時，請民眾注意該地區的消防人員與車輛。部分區域仍有煙霧，消防員會密切監控。

另外24小時對公眾開放的避難所，位於El Toro高中，地址：25255 Teldo Way, Lake Forest。如家中有寵物需照顧，可前往橙縣博覽會中心（OC Fair and Events Center）：88 Fire Drive, Costa Mesa，也可致電了解詳情：714-708-1500，以及橙縣動物中心（OC Aniaml Care Services）也向公眾開放，地址：1630 Victoria Rd, Tustin。有關山火進一步更新，民眾可上網瀏覽：http://www.tinyurl.com/OCevac。

波及橙縣和聖伯納汀諾縣的藍脊野火，導致一房屋完全燒毀，參與滅火的消防員共有728人，隨著風勢減小，濕度增加，滅火工作朝有利方向發展。因藍脊野火而被強制撤離的居民，目前均可安全返家，所有撤離令已解除。如有民眾家中寵物需照顧，除了可前往橙縣動物中心，還可以前往位於奇諾岡的社區中心（￼McCoy Equestrian & Recreation Center），地址：14280 Peyton Drive，Chino Hills。

山火 橙縣 加州

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