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球迷狂歡變打砸搶燒 道奇奪冠華人店家遭殃

記者鄭敖天/洛杉磯報導
朱先生僱傭的工人正在維修損壞的玻璃。（朱先生提供）
朱先生僱傭的工人正在維修損壞的玻璃。（朱先生提供）

洛杉磯道奇隊（LA Dodger）27日時隔32年又一次贏得2020年世界大賽總冠軍。當夜數千名道奇隊粉絲不顧洛縣禁止大型集會的規定，走上街頭慶祝道奇隊勝利。其中不乏大量渾水摸魚者藉機打砸搶燒路邊店鋪，讓沿路商家叫苦不迭。

華人朱先生是洛杉磯市中心冰淇淋店Milkcow Cafe的店主。今年7月該店推出的西瓜冰淇淋曾入選洛杉磯時報「洛杉磯八大解暑甜品榜」，贏得許多顧客青睞。儘管有網紅甜品加持，朱先生依然表示新冠疫情對該店業務打擊很大。截至29日，該店也只從洛縣政府獲得近4000元救濟金，尚不足其一個月的租金。而近幾個月來多場暴亂更是讓沿街商家的困境雪上加霜。

朱先生說，自疫情爆發以來，他在洛杉磯市中心開的冰淇淋店，已經遭受兩次洗劫。第一次是在10月11日湖人隊奪冠時，有不法分子企圖通過破壞店面窗戶入店行竊。雖然最終未能得逞，但依然給他造成2000元損失。而10月27日夜晚，不法分子不但成功砸穿店鋪的雙層玻璃，闖入店內將收銀機洗劫一空，還將收銀台的Ipad和大量零食偷走，給朱先生造成了上萬元經濟損失。

朱先生表示，這兩次遭劫雖然損失慘重，但為了避免保費上漲，依然選擇不報保險。而對於追捕嫌犯，朱先生更是表示不報希望，因為第一次搶劫的嫌犯還沒有抓到。而此次劫案雖有警探前來採取指紋等，但他認為就算能抓到劫犯，能從犯人那裡拿到賠償金的可能性也很低。

在談到未來的計劃時，朱先生表示將用木板把玻璃牆保護住，以防止再次出現玻璃被砸情況。朱先生還擔心大選後會出現新的暴亂，使洛縣經濟再遭打擊。

朱先生的經歷不是孤例。慶祝遊行發生的當晚，洛杉磯市中心沿街多家店鋪都不幸遭劫。就連維持秩序的警車也遭到塗鴉和破壞，導致洛杉磯市警局出動防暴警察維持秩序。儘管洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti）和洛杉磯市警局局長摩爾（Michel Moore）都呼籲道奇隊球迷遵守秩序，但在網絡上有關球迷破壞行為的短視頻依然層出不窮。

朱先生店面被洗劫的收銀機。（朱先生提供）
朱先生店面被洗劫的收銀機。（朱先生提供）
監控攝像頭捕捉到的罪犯犯案的現場圖像。（摩爾局長推特）
監控攝像頭捕捉到的罪犯犯案的現場圖像。（摩爾局長推特）
在球迷遊行期間被塗鴉的警車。（摩爾局長推特）
在球迷遊行期間被塗鴉的警車。（摩爾局長推特）

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