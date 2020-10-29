駕車肇事逃逸的華女國外躲三年 終被引渡回美

Andrea Dorothy Chan Reyes被指控兩項重罪。（惠提爾警察局圖片）

肇事逃逸的華裔女子國外躲三年，最終在澳洲 被引渡回美將接受應有的懲罰。惠提爾（ Whittier）警方29日宣布，惠提爾一名涉嫌在三年半前用車撞死一名騎自行車，並逃離現場的女子Andrea Dorothy Chan Reyes，在澳大利亞被捕後已於28日被引渡回美。

惠提爾警局表示，澳大利亞28日將移交給美國 。她是三年半前肇事逃逸的白色Lexus轎車的駕駛者。該事故導致一名46歲男子在2017年1月30日喪命，車禍 地點是Calmada道和Flomar路附近。

惠提爾警方表示，受害人Agustin Rodriguez Jr.在汽車下方被拖拽約500至800呎，他的屍體在位於車禍碰撞發生地點約兩個街區的Dittmar路被發現。警方確定Andrea Dorothy Chan Reyes是肇事車輛的駕駛者，之後這輛車在愛達荷州一個住宅的車庫中被發現，在另一個州、內華達州還發現了更多此案證據。

事故發生後不久，Andrea Dorothy Chan Reyes離開美國前往香港居住。惠提爾警方與聯邦調查局合作，並為嫌疑人獲得了國際逮捕令。

後來，聯邦調查局發現她已移居澳大利亞，通過與澳大利亞執法部門的合作她被拘留。經過漫長引渡程序，她終於在29日飛返美國，並立即被轉交給惠提爾警方拘留。

警方說，Andrea Dorothy Chan Reyes將被控以肇事逃逸和故意殺人罪，兩項均屬重罪。