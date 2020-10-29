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米其林推薦加州25家餐廳 南加中餐廳「江南春」上榜

記者張宏／綜合報導
阿罕布拉市的華人餐廳江南春入選米其林推薦餐廳。（江南春網站圖）
阿罕布拉市的華人餐廳江南春入選米其林推薦餐廳。（江南春網站圖）

因為加州新冠疫情肆虐，米其林今年沒有推出加州版的米其林餐廳指南，但在日前舉辦的線上活動推薦了加州25家餐廳，南加州有12家餐廳上榜，包括阿罕布拉市的華資餐廳江南春（Jiang Nan Spring），這家餐廳也是南加唯一一家上榜的中式口味餐廳。

米其林表示，推薦的25家餐廳都是加州餐飲業新星。南加入選餐廳包括洛縣聖蓋博谷的江南春，聖塔蒙尼卡（Santa Monica）的法式餐廳Pasjoli，和印度餐廳Tumbi，好萊塢 (Hollywood)主打韓式便當的Spoon By H，曼哈頓灘 (Manhattan Beach)的日本餐廳Sushi I-naba，嘉甸那(Gardena)的泰國餐廳Sweet Rice， 洛杉磯市區的巴西餐廳Wood Spoon 。

橙縣入圍餐廳分別是托斯汀(Tustin)的墨西哥餐廳Chaak Kitchen，新港灘(Newport Beach)的主廚餐廳Fable & Spirit。另外， 聖塔芭芭拉 (Santa Barbara)主打批薩的義大利餐廳Bettina，法式餐廳Bell's，以及日本壽司餐廳Sushi/Bar Montecito ，也都入圍米其林推薦餐廳。

加州 南加 入圍

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