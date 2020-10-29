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LABA洛杉磯國際藝術節暨比佛利藝術線上展啟動

記者張宏／比佛利山報導
凱倫公主 （Princess Karen Cantrell，左）和奧斯卡評委Harrison Engle。（記者張宏／攝影）
凱倫公主 （Princess Karen Cantrell，左）和奧斯卡評委Harrison Engle。（記者張宏／攝影）

LABA洛杉磯國際藝術節暨比佛利藝術線上展日前舉辦啟動儀式，該項活動將歷時一年，面向全球開放，通過線上報名、投票和線下展覽進行。目前已收到來自中國、西班牙、美國本土等多國藝術家報名參展。

董事會主席Sharon Amezcua 表示，疫情當前，但是藝術展的籌備活動未受影響，啟動儀式標志著倍受期待的LABA藝展正式展開。組委會期待與業內同道一起，推選出優秀的藝術作品給大眾，推動世界藝術事業发展。

董事會共同主席Joey Zhou介紹，LABA自籌備以來就受到世界各地藝術家的關注和參與，包括美國藝術家Dionisio Cimarelli、Joshua Elias、Kathaerine Arion、Jayne Schelden、Ante Zovak，德國藝術家Ekatherina S Savtchenko、西班牙藝術家Paola Charnet、土耳其藝術家Michailas Badalianas，以及旅居各國的華人藝術家黃建南、昃偉、趙寒翔、許宙、薛文康等，目前已有百人在網上登記報名。

他指出，經過LABA組委會30名共同主席無記名投票表決通過的藝術家，將入圍參展明年7月舉辦的比佛利藝術線上線下展，同時入選2021年100名全球最具影響力的藝術家的評選活動。藝術無國界，希望借助藝術能將世界各地的人聚集在一起，同時治愈被疫情影響的人們。

出席當天活動的LABA董事會主要成員還有Harrison Engle、凱倫公主 （Princess Karen Cantrell）、以及 Carlos Amezcua、Sandra Costa 、知名國際策展人、LABA執行董事Philiip De Clare。

LABA洛杉磯國際藝術節暨比佛利藝術線上展日前舉辦啟動儀式。（記者張宏／攝影）
LABA洛杉磯國際藝術節暨比佛利藝術線上展日前舉辦啟動儀式。（記者張宏／攝影）

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