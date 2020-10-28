山火撤離時 他最先想到要帶走的竟是這些......

在爾灣生活了幾十年的吳先生。（記者王若然／攝影）

爾灣 居民吳先生在絲薇拉都山火 （Silverado Fire）大發威時，被要求強制撤離；當時他最先想到要帶著走的東西，竟然是他拍攝的一箱箱的昆蟲底片。而首次前往市府指定的「避難所」的他，吃驚的發現免費食物竟是如此豐盛，從牛排到素食者的食物，一應俱全，並且還有行軍床鋪可以睡，不必睡在硬紙板上。

橙縣境內近日爆發兩場山火，分別是絲薇拉都山火和藍脊野火（Blue Ridge Fire），野火波及多個華人 密居城市。28日一度被要求強制撤離的社區陸續解除警報，但對這次突發山火被強制撤離，很多華人還是第一次遇到。在爾灣定居幾十年的吳先生就是首次經歷強制撤離，他分享了撤離過程，以及前往「避難所」的經驗。

吳先生回憶說，26日這天對爾灣很多居民來說，是個不尋常的周一。早上不到7點他就發現後山上煙霧彌漫，他意識到有點「不尋常」。隨煙霧增大，愛好攝影的吳先生拿起相機拍了下來。就在此時，門外有警察要求居民緊急撤離，說發生了山火。

吳先生說，警察在通知撤離時大概早上7時，但他是在早上9時才撤離。他回憶屋後山火心有餘悸，因為山火當時距離他在半山腰的房子只有半哩開外。

吳先生說，撤離時，小區路上堵滿了離開的車輛。但接下來要去哪裡呢？由於他是一個人住在爾灣，經由在外地的家人幫忙查詢後，得知爾灣市設立了避難中心。但是想要過夜，只能去24小時開放的地方，由於木橋高中（Woodbridge High School）正好被指定為24小時開放的中心，因此他前往該校。

吳先生說，剛來避難中心，看到有一半都是華人。隨著不少人陸續聯繫親友和酒店，最後留下約三分之一華人。他笑稱，有生以來第一次當「難民」，讓他感到吃驚的是，避難所裡不僅有各種豐盛的免費食物，如牛排，雞肉三明治，咖啡，和專門照顧素食者的食物，還有新搭建的行軍床供避難者晚上休息。

吳先生說，本來想著把紙板鋪在地上「湊合」一夜，但沒想到可以睡在床鋪上。

在避難所過了一夜後，吳先生在門口，遇到前來觀望的華裔Wesley。Wesley也是受撤離令影響的華人。他說，他剛在酒店住了一晚，現在過來看看避難中心的情況，考慮是不是要暫時在這裡等待。他也是26日一早接到撤離令，早上7時出門時發現周圍的山已有火。等到到了公司，聽說住家周圍強制撤離並封鎖。他驅車趕回家時，小區已被封鎖進不去了。後來是家人收拾了一點東西，一個多小時後才開出來，因為當時都是急著撤離的住戶，交通十分擁擠。提及他居住的小區大都是華人。

因是疫情期間，爾灣市政府指定的避難所嚴格限制人數，進去的居民都要先量體溫，之後給每人派發手環，代表已量過體溫。避難所內網路、食物等服務一應俱全，且都免費，條件不錯。

身為擁有多年經驗的攝影愛好者，吳先先說，由於自己專注拍攝各種蟲子如草蜢等已20多年，家中堆放了很多底片和照片。因此在撤離時，坦言最先想到要帶的東西，是一箱箱的昆蟲底片，因為「這些是我很重要的東西」。