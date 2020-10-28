多名華人近日內陸種大麻被捕

被捕華人嫌犯。（警方提供）

河濱縣警方近日連續在縣屬地及華人 居民較多轄區，查獲多處非法大麻屋及大麻農場，有五名華人被捕，其中一名女性。警方繳獲大麻近萬株，同時查獲多件非法武器。警方呼籲民眾在社區發現疑似大麻屋立即報警。

河濱縣警方、加州 漁獵局27日在縣屬地Aguanga打擊非法大麻種植行動，共查獲五個大麻農場，繳獲大麻5743株，加工大麻960磅，總重量約兩噸。還查獲四支短槍一支攻擊步槍，拘捕嫌犯五人，其中兩人是華裔 ，分別是38歲庫卡蒙加牧場居民林喜華（Xihua Lin,譯音），52歲鑽石吧居民李峰岡（Fenggang Li,譯音）。被捕嫌犯目前拘押在河濱縣警局拘押中心。

河濱縣警局赫汝帕谷市（Jurupa Valley）分局26日在轄區查獲四處非法大麻屋，分別位於Dane街11140號街區、Pansy Place11500號街區、以及Daisy Court11690號和11620號街區，共繳獲大麻3725株，及部分加工大麻。三名華裔嫌犯被捕，分別是25歲赫汝帕谷市居民程伊敬（Yijing Cheng,女,譯音）、26歲赫汝帕谷市居民賴志勇（Zhiyong Lai,譯音）、55歲蒙特利公園市居民段敏華（Minhua Duan,譯音），三人涉嫌非法種大麻、交易大麻及竊電等罪名。

赫汝帕谷市分局呼籲民眾發現社區有疑似大麻屋立即報警，可致電951-955-2600。