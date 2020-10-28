洛杉磯道奇奪冠慶祝 變大規模暴動砸搶

有18輪大卡車遭圍堵洗劫。（ABC）

洛杉磯道奇 隊獲世界大賽冠軍的徹夜慶祝活動，28日凌晨演變成砸搶，至少八人被捕，還有多名警員受傷。洛杉磯市警局不得不出動鎮暴裝備，並宣佈禁止集會，才使這場暴動平息。洛杉磯市政府、警局呼籲民眾在家慶祝，勿忘新冠仍在流行。

道奇隊在世界大賽第6戰以3：1擊敗光芒隊，以4勝2敗拿下隊史相隔32年的世界大賽冠軍。大批道奇隊球迷27日晚走上市中心街頭慶祝，但事情逐漸起變化。ABC直升機拍下的畫面顯示，28日凌晨約1時，慶祝活動已陸續演變成暴亂，許多店鋪遭塗鴉，還有商鋪的展示櫥窗遭砸碎。一輛18輪大卡車在路上遭大量民眾堵截，並被打開貨櫃肆意洗劫。此外街頭還有人燃放焰火並點燃輪胎。

面對突然的暴動，大量警員穿戴鎮暴裝備走上街頭維持秩序，但起初暴動者不買賬，不僅向警員、警車投擲石塊，還用鈍器擊打警車。最終警員向暴動人群發射橡膠子彈，並在8街與Pico大道交匯處，及Broadway與Figueroa街交匯處附近設立禁止集會區，才慢慢將暴動平息。

洛杉磯市警局指出，在27日夜至28日凌晨的事件中，至少逮捕八人，還有多名警員受輕傷。捷運也不得不停運或繞行部分暴亂區域。洛杉磯市長賈西提（ Eric Garcetti ）、已退休的道奇隊播報員Vin Scully及洛杉磯市警局局長Michel Moore均表示，希望球迷改為在家慶祝，不要忘記新冠仍在流行，仍需避免集會、保持適當社交距離 。