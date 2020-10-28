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影╱南加山火紅十字伸援手 華人求援

記者啟鉻╱奇諾岡報導
奇諾岡居民霍女士與女兒一起到庇護所。（記者啟鉻／攝影）
奇諾岡居民霍女士與女兒一起到庇護所。（記者啟鉻／攝影）

為接納藍脊野火（Blue Ridge fire）撤離的居民及其寵物，紅十字在奇諾岡（Chino Hills）社區中心設立臨時庇護中心，附近也開設小型寵物庇護所。據紅十字工作人員維特表示，已經有逾200災民登記，中心為這些災民安排免費酒店住宿，並提供免費餐食。有部分撤離的華人居民到庇護所登記，未出現任何恐慌現象。

影音來源：記者啟鉻

27日該庇護中心停車場已停靠不少車輛，有的居民在車旁等待，還有居民開來露營車。為了避疫安全，來者都要被測量體溫，在工作人員允許下才進入。從進出人員看，並沒有看到任何恐慌現象。現場工作人員說，庇護中心提供暫時休息場所，飲水和小點心，但不能過夜，因為紅十字會在安大略市為這些民眾安排免費酒店。入住酒店時間，要按野火進展決定。

華裔居民霍女士及女兒趕到庇護中心登記。她表示，雖然野火距離她家還有近半個小時車程，但她感覺到危險迫近。她接到撤離令後，26日晚就與家人趕到西柯汶納市一家酒店。因獲悉奇諾岡社區中心設立庇護所，就趕來登記，希望獲得幫助。另一位華裔林琳女士和家人也到庇護所尋求幫助，她說雖然26日晚就看見遠方野火燒起，但未想撤離。27日，隨野火迫近，為了安全起見，才來到庇護中心躲避。

住市區南部距離火場不遠的一對菲律賓華僑夫婦，帶著幾乎全部家當，還有兩隻寵物狼狗到庇護中心。先生表示，心裡感到很沮喪，因為如果野火繼續進逼，居住幾十年的住宅可能被大火吞沒，很不願意看到。提及這是他多年來遇到的最近一場野火。他太太說，雖然庇護中心安排酒店，但住在哪裡都不如住在家裡踏實。

在附近的小型寵物庇護所，工作人員說，有逾30隻寵物被收留，估計還會增加。為了寵物在晚間保暖，庇護所為寵物們提供一些抵禦低溫的棉被等物品。他說居民可放心，這些寵物放在這裡很安全。

為庇護寵物提供的各種物品。（記者啟鉻／攝影）
為庇護寵物提供的各種物品。（記者啟鉻／攝影）
奇諾岡社區中心成為紅十字會撤離災民庇護所。（記者啟鉻／攝影）
奇諾岡社區中心成為紅十字會撤離災民庇護所。（記者啟鉻／攝影）
寵物庇護站。（記者啟鉻／攝影）
寵物庇護站。（記者啟鉻／攝影）

庇護 華裔 低溫

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