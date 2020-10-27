CBP截獲中國進口的假偉哥等假名牌 總值近354萬

聯邦海關和邊境保護局（CBP）近日截獲大量假冒的偉哥藥丸。（CBP提供）

聯邦海關和邊境保護局（CBP ）官員和進口專家合作，這些專家來自消費品和大宗商品（CPMM），優質服裝、鞋類和紡織品中心（AFT）以及藥品，在洛杉磯 /長堤港，共查獲來自中國集裝箱裡的3萬1072件假冒產品。

這些假冒產品包括2萬5000個假偉哥藥丸，5145件假名牌服裝和鞋類，違反Gucci、Louis Vuitton、Ferragamo、Moschino、Versace、Balenciaga、Nike's Jordan and Air Max等名牌的專利權。另有927件假冒名牌的化妝品和香水，違反MAC和Chanel的專利權。這些假冒品如果都是真品，估價為353萬6949元。

CBP官員與美國 國土安全調查（HSI）特工合作，查獲所有假冒物品，並於9月21日將其移交給洛杉磯警局反盜版部門進一步調查。CBP洛杉磯現場運營總監Carlos C. Martel說， CBP致力於檢測、攔截，並扣押每天到達大洛杉磯入境口岸的違禁品和危險品，假冒產品不僅會損害美國經濟，且會威脅到消費者的健康和安全。

假冒商品在非法網站和地下商店出售，使走私者和販運者的非法利潤倍增。然而消費者被欺騙，以為他們以很大的折扣購買了真品。 CBP洛杉磯/長堤港港口總監Donald R. Kusser表示：消費者保護自己並避免此類欺詐的最佳方法，是僅從合法來源購買商品。消費者還應該知道，他們為假冒產品支付的錢，常為跨國犯罪組織提供資金。

2019年在全國範圍內，CBP緝獲了共2萬7599批貨物，其中包含侵犯知識財產權的貨物。如果是正品，這些被沒收的商品總價近15億元。手錶和珠寶在侵犯知識產權的扣押數量中名列榜首。