山火更新 : 局部解除強制撤離令

目前綠色區域的住戶已經解除撤離警報，居民可以返家。（爾灣市府截圖）

絲薇拉都山火 （Silverado Fire）和藍脊野火（Blue Ridge Fire）波及多個城市，包括爾灣 （Irvine）、森林湖（Lake Forest）、約巴林達（Yorba Linda）、奇諾岡（Chino Hills）、布瑞亞（Brea）。橙縣 消防局27日下午更新，絲薇拉都山火面積達1萬2600英畝，藍脊野火面積達1萬5200英畝，五名消防員受傷。

橙縣消防局局長Brian Fennessy表示，絲薇拉都山火受災面積已達1萬1260英畝，目前僅控制5%火勢。爾灣市有7000戶，以及森林湖市有8000戶住家被強制撤離。而爾灣以外的另一場和藍脊野火受災面積達1萬5200英畝，火勢完全沒有控制住，有十戶住家受損，2500戶家庭強制撤離。

他指出，兩場大火共有將近1800名消防員參與救火，26日因大風天氣無法啟用消防飛機，所幸27日天氣好轉，共有14架消防飛機投入救火。他也提及，不幸的是已有五名消防員被大火燒傷，其中三名輕傷，兩名受傷嚴重。

另外爾灣警局27日下午2時左右，解除了部分地區的強制撤離令，包括Sand Canyon朝向Jamboree方向，和Portola面向5號公路的方向的住戶；以及住在Irvine Blvd，Great Park Rd，Eastern和Sand Canyon四條街道交接的社區內的居民，目前可以回家。但同時強調不在上述範圍內的居民，還需要繼續等待警報完全解除，在情況安全後，警局會盡快發出更新通知。