為替女兒樹立榜樣！男子患晚期腦癌 仍完成鐵人3項賽

橙縣牧師赫維特身患晚期腦癌，仍在今年10月初完成鐵人三項賽。（赫維特臉書）

南加州 一位教會牧師，四年前被診斷罹患晚期腦癌，醫師判斷生命可能不到十年。然而患病牧師作為一名鐵人三項賽愛好者，在無法參加今年因疫情 取消的賽事後，決定在家完成鐵人三項賽全程。他希望為五歲女兒作出榜樣，即使自己離開人世後，還能對女兒有激勵影響。

赫維特（Jay Hewitt）現年39歲，是橙縣一所教會牧師。他在2015年被醫師診斷患有晚期腦癌，判定生命還有不到十年，而且在這十年中，還要視病情進展才可能活那麼久。對於年紀輕輕就患有絕症，赫維特所受到的打擊可想而知！還好他有一個幸福的家庭，太太是大學同學，女兒才五歲，他們全家有很多夢想，並規畫每年到世界各地去旅行。

赫維特不僅愛好音樂，還是一名鐵人三項賽愛好者，每天他都要堅持訓練，即使在確診腦癌後，仍繼續不放棄。按照計畫，他於2020年5月間參加在澳大利亞的鐵人三項比賽，但因為疫情賽事取消。於是他決定在生命耗盡前，獨立在家完成。他聯繫到鐵人三項賽主辦管理機構，對方批准了他的要求，還寄來終點衝刺標誌條，赫維特將終點就設在家中。

10月9日，赫維特開始自己規劃的鐵人三項賽征程，他從新港灘出發，經歷2哩的游泳，在長堤 騎腳踏車進入約巴林達地區公園，然後開始馬拉松長跑。他的教練在整個過程中一直陪著他。最終經過14小時45分鐘，他跑到終點時已經筋疲力盡了。他的家人及親友都在終點等待著他。他太太娜塔莉說，赫維特的生命力是如此的頑強！