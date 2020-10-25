對疫情麻木？到南加華人區寶藏公園燒烤、划船　找樂子

惠提爾峽谷休閒公園有草地和湖泊，非常適合家庭出遊。（記者王全秀子／攝影）

自今年3月美國 爆發新冠疫情 至今，各種消息已讓許多民眾感到麻木，眼看2020年只剩下不到兩三個月時間，不少華人 計畫開始出遊，且不乏醫護工作者。而位於華人密集的聖蓋博谷南艾爾蒙地市（South El Monte）的「惠提爾峽谷休閒公園」（Whittier Narrows Recreation Area ），則早就是每到周末就能看到不少人拖家帶口全體動員，享受燒烤、騎車、划船等樂子。

影音來源：記者王全秀子

不少華人因長途旅行不方便，選擇驅車到可抵達的景點「放風」。靠近華人密集區的南艾爾蒙地，就有開闊的戶外公園「惠提爾峽谷休閒公園 」適合前往。該公園最近每到周末，燒烤爐都被佔滿，並有人自帶烤爐烤架，舉行家庭聚會活動；大人燒烤和啤酒，小朋友騎車，划船，戲水等，歡聲笑語開心極了。

公園裡有騎腳踏車和划船娛樂項目，譬如帶遮陽頂的單人四輪車每小時要價25元，雙人四輪車每小時35元，腳踏車每小時12元，單人踏的船每小時25元，雙人踏的船每小時35元，選項多樣，生意火爆，要花錢玩還得先排隊。

羅斯密（Rosemead）居民李女士有一雙兒女，分別五和八歲，都是好動年齡，「疫情期間大人關得住，小孩卻關不住」。許多遊樂場都關門了，他們又避免去人多的場所，因此戶外公園成了每周放飛的好去處。李女士表示，從洛縣到橙縣，再到東邊的聖伯納汀諾縣，他們一家在疫情下已經去過了好多公園。惠提爾峽谷休閒公園距離住家近，隨時都能來，可說很方便。公園很大，並有草地，還有好幾個湖泊，他們常常一待就是一整天。

此外，也有華人計畫前往較遠的地方旅遊。從事醫藥行業的林氏夫婦，最近計劃10月底前往有「美國後花園」之稱的墨西哥旅遊勝地坎昆（Cancun）度假一周。林先生是醫生，太太是藥劑師，兩人都是華裔第二代，喜歡自由和休閒生活。林太太更是酷愛旅遊，往年只要有長周末，她絕對會安排假期出遊。誰也沒想到今年年初爆發新冠疫情，他們除了上班就只能待在家，大半年過去了，兩人已經悶壞了。

林太太表示，本來計劃4月去南美旅行，可是當時是疫情爆發初期有諸多不確定性，家人擔心不已再三勸阻，加上先生工作的醫院禁止員工前往國外，於是旅行計畫擱置。

如今大半年過去，他們對疫情已感麻木，再也憋不住了。聽說坎昆人工便宜，隨處都有工作人員在清潔消毒打掃，他們相對感到安心。並且其夫服務的醫院解除員工出行限制，於是兩人決定10月底前往坎昆。