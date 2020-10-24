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亞裔青少年中心30日辦線上晚宴

聖蓋博市訊

聖蓋博市亞裔青少年中心（Asian Youth Center）訂30日晚6時舉辦周年慶典及頒獎典禮，這項一年一度的盛會旨在慶祝當地社區具有領導能力的人士，並且籌款經費幫助下一年的各項青少年活動。受疫情影響，今年這一傳統活動將在線上舉行。全程由YouTube和Zoom直播，歡迎社區民眾共襄盛舉。

30日的晚宴中除了有精彩節目，還會頒發總統獎、最佳企業合作獎、最佳社區合作獎、最佳社區領導獎，屆時透過線上直播所有榮譽表彰者和VIP貴賓在現場接待室互動，活動詳情登陸www.aycla.org查詢。如果有民眾無法與會但希望獻上愛心，也可通過網站（https://give.classy.org/aycgala），或發送短信「AYCLA」至44321完成捐款，所有收益將用於支持中心活動。

亞裔青少年中心成立至今已有31年，其宗旨是增加所有社區的低收入家庭、移民和高風險的青少年及其家庭的能力，通過提供具有文化和語言能力的教育、工作就業機會和社區服務來克服障礙，取得成功。

在2019年至2020年，亞裔青少年中心為1932人提供服務，並通過社區宣傳和教育達2萬5000多名社區成員。其中79%來自低收入家庭，而服務的人群中53%是青少年，47%是成年人。

低收入 亞裔 教育

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