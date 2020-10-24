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提供大屠殺槍枝 南加男子判刑20年

編譯組╱綜合報導 
馬奎茲提供槍枝，遭判20年徒刑。（KTLA）
馬奎茲提供槍枝，遭判20年徒刑。（KTLA）

聖伯納汀諾縣2015年12月2日發生的夫妻槍手恐怖攻擊事件，開槍的法魯克（Syed Rizwan Farook）與馬里克（Tashfeen Malik）雖然已經在對峙中身亡，提供槍枝給他們兩人的馬奎茲（Enrique Marquez Jr.）則在多年纏訟後，23日由聯邦地院裁定必須服刑20年。 

法魯克與馬里克兩人當年殺害14人、擊傷22人後，在臉書貼文向伊斯蘭極端團體效忠，兩人最後在與警方的對峙中死亡。當時的馬奎茲雖然提供槍枝給兩人，但是卻向911報案，表示槍手是他的鄰居，並且使用他的槍枝。 

檢方後來發現，現年28歲的馬奎茲早在2011年就已經與法魯克熟識，並且與法魯克密謀在河濱社區學院（Riverside City College）與91號州道上展開恐怖攻擊。馬奎茲雖然宣稱在2012年就已疏遠法魯克，但還是用法魯克的錢、以自己的名義買下半自動步槍。 

開庭期間，受害者家屬強調，雖然馬奎茲沒有開槍，但是無異於恐怖分子。檢察官也指控馬奎茲參與計畫，求處25年徒刑。馬奎茲的律師則要求只處五年徒刑。法官博納（Jesus Bernal）最後決定刑期為20年，因為馬奎茲曾向911報案，並在過程中配合調查，但是因為馬奎茲並未開槍，因此不能因為傷亡而處罰他。

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