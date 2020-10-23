我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

完整版辯論／川白幾乎沒搶話 CNN：兩人都進步

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

總統辯論結束 華人認雙方觀點都無新意

記者鄭敖天╱洛杉磯報導
作為大選前的最後一次辯論，川普（Donald J.Trump）總統和白登（Joe Biden）前副總統在核心議題上針鋒相對，而南加華人對此次辯論也觀感不一。（CBS截圖）
作為大選前的最後一次辯論，川普（Donald J.Trump）總統和白登（Joe Biden）前副總統在核心議題上針鋒相對，而南加華人對此次辯論也觀感不一。（CBS截圖）

美國2020總統大選的最終辯論10月22日晚拉下帷幕，此次辯論圍繞疫情、經濟重開、環保和對外政策等核心議題。相比第一次辯論，此次辯論兩位候選人都展現了更多紳士風度，幾乎沒有相互打斷的情況。儘管如此，仍有華人表示此次辯論兩人沒能提出什麼新觀點，幾乎依然在重複第一次辯論的舊觀點。但有華人認為，此次辯論白登得分較多。

全美台灣同鄉聯誼會顧問召集人暨時事評論家吳程遠表示，此次辯論，川普表現的明顯更加平穩。而白登雖然剛上台時也精神抖擻，但在辯論中後期開始略顯疲態，並做出看錶等不妥動作，使觀眾對其觀感大打折扣。在辯論內容上，雙方提出的觀點相較第一次辯論並無新意。但相較白登集中火力攻擊共和黨川普總統政績，川普則是把攻擊對象集中在民主黨，而不是白登個人身上。川普此舉可能是想通過激起觀眾對民主黨，而不僅是白登個人的不滿，從而複製其2016年的選舉勝利。

南加資深共和黨員方光慶則表示，相比川普，白登此次表現得很爭氣，很沉穩。川普則不改其信口開河的本色，抹黑對手還自鳴得意。方光慶很讚賞白登在辯論中，點出川普一直在把話題轉到候選人的家庭事務上，卻沒有關心普通美國人的家庭生活的行為。總體來講，方光慶認為此次辯論白登得分較多。

白登 川普 美國

上一則

世界晚報／美軍重新駐台？ 卜睿哲：或導致美中斷交

下一則

安大略牧場新建案 一個屋頂兩套住宅

延伸閱讀

完整版辯論／川白幾乎沒搶話 CNN：兩人都進步

完整版辯論／川白幾乎沒搶話 CNN：兩人都進步
辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普
蓋洛普民調：56%認川不配連任 福斯民調：川普贏俄州

蓋洛普民調：56%認川不配連任 福斯民調：川普贏俄州
川普想翻盤 只要做好這6件事 有機會！

川普想翻盤 只要做好這6件事 有機會！
太容易！荷蘭資安專家猜對密碼 登入川普推特帳號

太容易！荷蘭資安專家猜對密碼 登入川普推特帳號
紐時：川普競選團隊缺錢 幕僚互推責任

紐時：川普競選團隊缺錢 幕僚互推責任

熱門新聞

Vivo舞蹈學校所在商圈。（取材自谷歌地圖）

舞廳破產 華人大筆學費泡湯

2020-10-16 03:28
「電郵門」發酵，對大選有何影響？（路透）

世說新聞／ 兒成史上最「坑爹」？神預測下屆總統是他

2020-10-17 04:30
TreeToTub的創立者寇元康（左）。（寇元康提供）

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

2020-10-17 03:28
警方在事發區域部署大批警力進行搜捕。（KTLA）

在605公路伏擊警員 槍手陳屍路旁草叢

2020-10-16 03:25

親人染疫一周3死 家屬：勿信川普

2020-10-15 03:27
阿拉斯加Sand Point市附近外海19日發生芮氏規模7.5的地震，國家氣象局（NWS）隨即向阿拉斯加沿岸發出海嘯警告。（CNN）

7.5 強震襲阿拉斯加外海 沿岸發布海嘯警告

2020-10-19 19:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普
美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏

美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏
杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股

杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股
遭拍和妙齡女同處房內「手伸褲」 朱利安尼喊冤被設局

遭拍和妙齡女同處房內「手伸褲」 朱利安尼喊冤被設局
習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的