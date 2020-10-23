總統辯論結束 華人認雙方觀點都無新意

作為大選前的最後一次辯論，川普（Donald J.Trump）總統和白登（Joe Biden）前副總統在核心議題上針鋒相對，而南加華人對此次辯論也觀感不一。（CBS截圖）

美國 2020總統大選的最終辯論10月22日晚拉下帷幕，此次辯論圍繞疫情、經濟重開、環保和對外政策等核心議題。相比第一次辯論，此次辯論兩位候選人都展現了更多紳士風度，幾乎沒有相互打斷的情況。儘管如此，仍有華人表示此次辯論兩人沒能提出什麼新觀點，幾乎依然在重複第一次辯論的舊觀點。但有華人認為，此次辯論白登 得分較多。

全美台灣同鄉聯誼會顧問召集人暨時事評論家吳程遠表示，此次辯論，川普 表現的明顯更加平穩。而白登雖然剛上台時也精神抖擻，但在辯論中後期開始略顯疲態，並做出看錶等不妥動作，使觀眾對其觀感大打折扣。在辯論內容上，雙方提出的觀點相較第一次辯論並無新意。但相較白登集中火力攻擊共和黨川普總統政績，川普則是把攻擊對象集中在民主黨，而不是白登個人身上。川普此舉可能是想通過激起觀眾對民主黨，而不僅是白登個人的不滿，從而複製其2016年的選舉勝利。

南加資深共和黨員方光慶則表示，相比川普，白登此次表現得很爭氣，很沉穩。川普則不改其信口開河的本色，抹黑對手還自鳴得意。方光慶很讚賞白登在辯論中，點出川普一直在把話題轉到候選人的家庭事務上，卻沒有關心普通美國人的家庭生活的行為。總體來講，方光慶認為此次辯論白登得分較多。