我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美第一！ 瑞德西韋 獲FDA全面核准治療新冠

氣炸鍋油煙 是油鍋13倍 不抽油煙 空汙暴增1525倍

聯邦眾議員劉雲平替同儕拉票

記者楊青／洛杉磯報導
民主黨政策與通訊委員會共同主席劉雲平（下左)22日主持視訊會議，邀請民主黨聯邦眾議員，包括39區眾議員喜吉利（下右）、21區眾議員考克斯 (上左)、眾議員李文回顧過去兩年任期政績，為民主黨候選人拉票。（楊青／攝影）
民主黨政策與通訊委員會共同主席劉雲平（下左)22日主持視訊會議，邀請民主黨聯邦眾議員，包括39區眾議員喜吉利（下右）、21區眾議員考克斯 (上左)、眾議員李文回顧過去兩年任期政績，為民主黨候選人拉票。（楊青／攝影）

民主黨政策與通訊委員會（Democratic Policy and Communications Committee (DPCC) ）共同主席劉雲平（Ted Lieu，CA-33)，22日主持媒體視訊會議，邀請都是民主黨的同儕，包括39區聯邦眾議員喜吉利（Gilbert R. Cisneros, Jr. ）、21區聯邦眾議員考克斯（T.J. Cox）、49區聯邦眾議員李文（Mike Levin ） 回顧過去兩年任期政績，為民主黨候選人拉票。

劉雲平表示，過去兩年，在兩黨對許多議題難以達成一致意見的情況下，民主黨議員提出的許多議題得到通過，其中加州民主黨眾議員提出並獲得通過的議案多達150個，對美國經濟、環境保護、公平就業、退伍軍人福利保護以及無家可歸者房屋補助等都有正面影響。

多年前贏得2億6600萬元樂透大獎的喜吉利，兩年前勝選39區聯邦眾議員，今年11月競選連任。他表示，過去兩年任期中，他經歷了政府關閉和疫情困境，但一直努力，尤其是疫情期間，他的辦公室先後回復民眾1萬5000通電話，他同時為39選區爭取到3億6700萬元聯邦資金。此外，先後舉辦市民大會30次，瞭解大家需求。

喜吉利此次連任的競選對手為共和黨的金映玉（Young Kim）。39區橫跨洛杉磯、橙縣和聖伯納汀諾三縣，包括富樂頓、拉哈布拉、拉哈布拉岡、布瑞亞、約巴林達、鑽石吧、奇諾岡、哈岡和羅蘭岡等地。

21區聯邦眾議員考克斯表示，過去兩年他非常努力，在眾議院提出保護土地、環境、水源的多項提案，爲中加州的農業爭取利益。21選區主要位於中加州的San Joaquin谷，包括Kings County和部分弗雷斯諾、肯恩和Tulare縣，主要城市有Coalinga、 Delano、 Hanford和部分貝克斯菲爾德。

民主黨49區聯邦眾議員李文則表示，過去兩年任期非常難忘，雖然他是民主黨議員，但嘗試跨黨派合作，造福選區民衆。他先後提出12項提案，其中已有四項獲通過成爲法案，内容包括經濟復甦、生活環境改造、公平就業等。一個月前，他先後與佛羅里達州、賓州和田納西州的共和黨議員合作，提出六項有關解決退伍軍人的房屋問題、提高女性退伍軍人無家可歸者重新就業機會、利用地方廢棄房屋改造解決無家可歸者住房問題等。

民主黨政策與通訊委員會共同主席劉雲平（下左)22日主持視訊會議，邀請民主黨聯邦眾...
民主黨政策與通訊委員會共同主席劉雲平（下左)22日主持視訊會議，邀請民主黨聯邦眾議員，包括39區眾議員喜吉利（下右）、21區眾議員考克斯 (上左)、眾議員李文回顧過去兩年任期政績，為民主黨候選人拉票。（楊青／攝影）

眾議員 民主黨 加州

上一則

稅務困擾？國稅局下的納稅人辯護服務處免費指引

下一則

川普VS白登最終戰吹號角 政見加八卦唇槍舌劍看點足

延伸閱讀

劉雲平：16號提案衝擊亞裔有限 主要是「平衡」白人學生人數

劉雲平：16號提案衝擊亞裔有限 主要是「平衡」白人學生人數
好想見見住英國的奶奶… 義大利11歲男童長途跋涉93天圓夢

好想見見住英國的奶奶… 義大利11歲男童長途跋涉93天圓夢
楊安澤：白登要贏搖擺威州 亞裔是關鍵

楊安澤：白登要贏搖擺威州 亞裔是關鍵
楊安澤：白登要贏搖擺威州 亞太裔選民是關鍵

楊安澤：白登要贏搖擺威州 亞太裔選民是關鍵
楊安澤：白登要贏搖擺威州 亞太裔是關鍵

楊安澤：白登要贏搖擺威州 亞太裔是關鍵
中國擬修法…「吹哨」有獎 誤報不罰 草案增李文亮條款

中國擬修法…「吹哨」有獎 誤報不罰 草案增李文亮條款

熱門新聞

Vivo舞蹈學校所在商圈。（取材自谷歌地圖）

舞廳破產 華人大筆學費泡湯

2020-10-16 03:28
「電郵門」發酵，對大選有何影響？（路透）

世說新聞／ 兒成史上最「坑爹」？神預測下屆總統是他

2020-10-17 04:30
TreeToTub的創立者寇元康（左）。（寇元康提供）

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

2020-10-17 03:28
警方在事發區域部署大批警力進行搜捕。（KTLA）

在605公路伏擊警員 槍手陳屍路旁草叢

2020-10-16 03:25

親人染疫一周3死 家屬：勿信川普

2020-10-15 03:27
阿拉斯加Sand Point市附近外海19日發生芮氏規模7.5的地震，國家氣象局（NWS）隨即向阿拉斯加沿岸發出海嘯警告。（CNN）

7.5 強震襲阿拉斯加外海 沿岸發布海嘯警告

2020-10-19 19:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴

影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴
白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來
信嗎？佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球

信嗎？佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球
美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏

美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏
杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股

杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股