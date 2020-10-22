聯邦眾議員劉雲平替同儕拉票

民主黨政策與通訊委員會共同主席劉雲平（下左)22日主持視訊會議，邀請民主黨聯邦眾議員，包括39區眾議員喜吉利（下右）、21區眾議員考克斯 (上左)、眾議員李文回顧過去兩年任期政績，為民主黨候選人拉票。（楊青／攝影）

民主黨 政策與通訊委員會（Democratic Policy and Communications Committee (DPCC) ）共同主席劉雲平（Ted Lieu，CA-33)，22日主持媒體視訊會議，邀請都是民主黨的同儕，包括39區聯邦眾議員 喜吉利（Gilbert R. Cisneros, Jr. ）、21區聯邦眾議員考克斯（T.J. Cox）、49區聯邦眾議員李文（Mike Levin ） 回顧過去兩年任期政績，為民主黨候選人拉票。

劉雲平表示，過去兩年，在兩黨對許多議題難以達成一致意見的情況下，民主黨議員提出的許多議題得到通過，其中加州 民主黨眾議員提出並獲得通過的議案多達150個，對美國經濟、環境保護、公平就業、退伍軍人福利保護以及無家可歸者房屋補助等都有正面影響。

多年前贏得2億6600萬元樂透大獎的喜吉利，兩年前勝選39區聯邦眾議員，今年11月競選連任。他表示，過去兩年任期中，他經歷了政府關閉和疫情困境，但一直努力，尤其是疫情期間，他的辦公室先後回復民眾1萬5000通電話，他同時為39選區爭取到3億6700萬元聯邦資金。此外，先後舉辦市民大會30次，瞭解大家需求。

喜吉利此次連任的競選對手為共和黨的金映玉（Young Kim）。39區橫跨洛杉磯、橙縣和聖伯納汀諾三縣，包括富樂頓、拉哈布拉、拉哈布拉岡、布瑞亞、約巴林達、鑽石吧、奇諾岡、哈岡和羅蘭岡等地。

21區聯邦眾議員考克斯表示，過去兩年他非常努力，在眾議院提出保護土地、環境、水源的多項提案，爲中加州的農業爭取利益。21選區主要位於中加州的San Joaquin谷，包括Kings County和部分弗雷斯諾、肯恩和Tulare縣，主要城市有Coalinga、 Delano、 Hanford和部分貝克斯菲爾德。

民主黨49區聯邦眾議員李文則表示，過去兩年任期非常難忘，雖然他是民主黨議員，但嘗試跨黨派合作，造福選區民衆。他先後提出12項提案，其中已有四項獲通過成爲法案，内容包括經濟復甦、生活環境改造、公平就業等。一個月前，他先後與佛羅里達州、賓州和田納西州的共和黨議員合作，提出六項有關解決退伍軍人的房屋問題、提高女性退伍軍人無家可歸者重新就業機會、利用地方廢棄房屋改造解決無家可歸者住房問題等。