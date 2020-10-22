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民主黨發起亞裔傳媒文宣 世界日報獲選

記者丁曙／洛杉磯報導
民主黨發起亞太裔傳媒文宣運動，動員亞太裔選民投票。(本報資料圖片)
民主黨發起亞太裔傳媒文宣運動，動員亞太裔選民投票。(本報資料圖片)

總統大選進入倒計時。亞太裔(AAPI)作為選民人口增長最快的群體，在選情激烈的戰區可發揮關鍵少數的作用。民主黨全國委員會(DNC)本周發起了一場多媒體廣告宣傳運動，透過亞洲語言的傳媒宣傳，去接觸和動員「戰場州亞太裔選民」(AAPI Voters in Battleground States)，投票支持民主黨總統候選人以及地方公職候選人。

此次共有14家亞洲語言媒體入選，包括兩家中文媒體，一家是全國性中文媒體「世界日報」(World Journal-- in Chinese - National)，另一家是位於決戰州賓夕法尼亞的「都會中文周刊」(Metro Chinese Weekly--in Chinese - Pennsylvania) 。這兩家中文媒體由於在華人社區的重要影響力，或者位於選戰的重要地理位置而入選。

其它入選民主黨亞裔廣告文宣運動的媒體，還有韓文的「韓國時報」和越南文的「Nguoi Viet」等，這些競選廣告將以中文、英文、印度文、韓文、泰文和烏爾都文和越南文等語種刊出，載具包括平面印刷、數碼、廣播電視等向選民傳播。廣告投放地區涵蓋亞裔眾多和選情激烈的大州，包括亞利桑那、加州、佛羅里達、喬治亞、密西根、明尼蘇達、內華達、北卡羅來納、賓州、德州和威斯康辛。

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