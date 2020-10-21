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萬聖節裝飾太逼真 鄰居報警911

戴啟鉻
河濱市居民萬聖節加勒比海盜裝飾太逼真，引居民報警。（網路）
河濱市居民萬聖節加勒比海盜裝飾太逼真，引居民報警。（網路）

【河濱訊】臨近年度萬聖節，多數家庭都設置萬聖節裝飾。不過在河濱市一居民由於萬聖節裝飾過於逼真，竟引得鄰居打911報警。

河濱市伍德街居民Travis家的萬聖節裝飾，是加勒比海盜，火焰場景非常逼真，竟讓鄰居及過路居民誤以為這家起火，於是打911報警。市府發言人說，在10月3日至9日，河濱市消防局接到多次火警電話，都是說同一地址疑似發生火災。於是消防員趕到現場，得知所謂火災，是由於住家的加勒比海盜火焰裝飾過於逼真導致。其實類似情況先前也發生，當加勒比海盜裝飾多年前首次在橙縣出現時，因火焰逼真，令周邊居民很難分辨火焰真假。

河濱市消防局調度員之後接到上級通知，稱若有人再報伍德街居民家發生火警，極有可能就是萬聖節裝飾引起居民擔心。在消防車出發前，要詢問報警人更多問題，以便澄清是真火警還是假火警。

屋主Travis的太太卡門（Carmen）提醒消防局，每逢周末她家的加勒比海盜裝飾都吸引不少人來參觀。周五、周六、周日三天，每天傍晚7至晚9時，是展示萬聖節裝飾的時間，一直持續到10月末，估計每天都有數百人觀看。

談及火焰裝飾，卡門說，用窗簾懸掛的緞布床單，打開電風扇，再打上橙色光，就可造成火焰的逼真效果。除了火焰裝飾，還在住宅前草坪上放置一艘海盜船、在屋頂上也有海盜，有海盜攀爬柵欄，另外兩名海盜還發射大砲。除了裝飾再加上音效，所以逼真。Travis說，還有更多裝飾配備，但限於空間有限，就沒有設置太多。

夫婦還說，這是他們第四次設置萬聖節裝飾，靈感來自迪士尼樂園的類似場景。夫婦倆很高興這樣做，希望與大家一起在疫情中找到更多快樂。當看到很多人來觀賞，他們感到很快樂。希望下一年再有新奇萬聖節裝飾，能夠吸引更多人。

萬聖節 迪士尼 疫情

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