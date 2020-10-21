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聖地牙哥北郡中文學校年度寫字比賽成功在線上舉行

聖地牙哥訊
聖地牙哥北郡中文學校日前舉行年度寫字比賽，賽事結束後評審們在評分。（該校提供）
聖地牙哥北郡中文學校日前舉行年度寫字比賽，賽事結束後評審們在評分。（該校提供）

聖地牙哥北郡中文學校2020-21學年度寫字比賽，近日成功在線上舉行，並已由專業人士完成評審，日前舉行頒獎典禮。高級組、中級組、中小組、初級組、初小組和幼稚組，第一名分別是吳愛怡、郭怡平、馬一諾、徐嘉岑、陸品妍、沙可尼。

該校10月10日下午1時30分至3時30分，在北郡文教中心舉行全校寫字比賽，由教務組學藝活動負責人主辦。六十多名學生參賽，年齡從六歲到17歲，按照年齡分成六組比賽，學生在電腦前以Zoom meeting 參加比賽，然後將作品在規定時間內電郵給學校，義工家長在文教中心打印出來，進行初審。

初審過後，進入決賽的作品10月11日上午在文教中心，邀請三位專業人士評審：唐衍榕、黃玲玲、陳靜慧。頒獎典禮於10月17日下午2點於北郡文教中心個別舉行。

得獎者尚有：高級組第二名吳心怡，第三名梅芳庭；中級組第二名吳加怡，第三名韓孟飛；

中小組第二名羅佳欣，第三名陳子晴，優勝李宜庭；初級組第二名梁昀晶， 第三名韓海琛，優勝洪莉涵；初小組第二名劉誌豐，第三名陳昱辰；幼稚組第二名李君蘭， 第三名馬悦然，優勝楊成誠。

聖地牙哥北郡中文學校日前舉行年度寫字比賽，參與的師長如圖。（該校提供）
聖地牙哥北郡中文學校日前舉行年度寫字比賽，參與的師長如圖。（該校提供）

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