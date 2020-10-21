尚未領到紓困金？非法移民最多 11月21日前仍有機會

國稅局局長瑞狄格(Chuck Rettig) 數度強調，提供多元語言協助的重要性。（線上截圖）

國稅局 局長瑞狄格(Chuck Rettig)21日指出，符合資格但尚未取得紓困金 的民眾，在11月21日美西時間的中午前，還有機會向國稅局申請領支票。

洛杉磯世界日報21日再度受邀，參與國稅局第二場多元語言互動線上會議（Multilingual Stakeholder Engagement Summit)，聽取國稅局最新施政方針。瑞狄格談到紓困金發放現況說，國稅局致力於改善紓困金發放制度，將紓困金發到每個符合資格的納稅人手中。目前已發了1.63億元紓困金，達98%的發放準確率。

據悉，許多尚未領紓困金者為非法移民 ，國稅局希望透過地方團體及民間力量，聯繫到這批族群。《納稅人優先法案》（Taxpayer First Act）辦公室項目主管Jim Clifford表示，非法移民多數不信任政府單位，增添紓困金發放的難度。他說，不管是非法移民還是合法移民，都是國稅局服務對象，呼籲大眾協助找到這批族群。

瑞狄格在洛杉磯長大，理解美國是個民族的大熔爐。「會英文不代表看得懂英文稅表」，許多移民的英文非母語，填寫稅表能力有限，在報稅時易產生焦慮。為了減緩納稅人看不懂英文的不安， 今年大力推動多元語言翻譯。根據數據顯示，國稅局新增七種語言進入網站的資訊架構（Information Architechture) ，包括西語、韓文、俄文、越南文、繁體中文、簡體中文、及海地克里奧爾語。

國稅局官方網頁提供的中文翻譯網頁，相較於往年，今年有大幅度的提升。此外，將首度推出西語報稅表格。

國稅局官網部門主管John Pekarik指出，該部門按照網頁流量、造訪人數、點閱次數等數據，整理出納稅人最常閱覽的國稅局前百大官網網頁，並將其翻譯成多種語言。此項目迄今已完成93%，相信在2021報稅季前可達標，協助來自不同背景的納稅人，理解納稅義務，同時取得有用資訊。

瑞狄格說，國稅局將繼續努力接地氣，透過地方團體及媒體等管道，發放重要消息至各族裔社區，使納稅人暸解手中握有的納稅義務及權益。

根據國稅局官網，符合資格但尚未取得紓困金的民眾，在11月21日美西時間12時（美東時間下午3時）前，還有機會向國稅局申請領取支票。若急需紓困金救濟，可撥打國稅局紓困金專線800-919-9835。詳情可上國稅局官網查詢https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here。