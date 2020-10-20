世界水和平組織認為美國總統大選 影響兩岸關係

國民黨美西南支部前常委謝宗煌。（線上截圖）

倡議世界各國和地區和平發展的世界水和平組織 (PH7 Peace Group)， 20日舉辦線上活動探討「美國 總統大選對台海兩岸情勢的影響」。多位南加僑領在線上分享看法，認為美國總統大選和台灣 有很大的關係，多數人並看好白登上任將會緩和台海兩岸緊張局勢，線上大眾都希望台海兩岸維持和平。

線上僑領分析美國大選局勢，多數人同意不管是誰上任美國總統，台海兩岸與美國之間擁有密不可分關係。美國大選將直接影響台灣及兩岸關係。上任總統大位者所推崇的政策，也將影響台灣未來的發展。

國民黨美西南支部前常委謝宗煌，在線上分享說，川普 若連任，台灣在民進黨執政下，將繼續強化台灣，甚至增加軍購預算對抗中國大陸，這對台灣的安全來說非常危險。國民黨執政多年，從來都走穩健的「九二共識」路線，兩岸人民因此交流頻繁，從沒發生過動亂。

他認為，台美關係已達歷史上最緊密的狀態，相信也是最危險的狀態。他奉勸民進黨不要一昧抱著美國大腿，專搞對立及戰爭。台灣年輕人不願當兵或打戰，多數人都希望台海和平。

全美統促會聯合會副秘書長鄒志強，每日都在關注選情動向。他認為，根據現況選情發展，川普想要翻盤十分困難，估計白登勝選機率較大。川普若再次當選，會令他非常擔憂，因為川普重用之人均是極端右派。當選後若繼續朝這方面走，對兩岸關係沒有好處，可能加大兩岸戰爭關係，造成國內不安。白登若上任可能會走溫和路線，盡可能緩和兩岸關係。

另有人認為，台灣雖是美國的一顆棋子，但卻是舉足輕重的棋子。美國上任的總統推出的政策，將對台灣有很大影響。線上多數人希望，無論誰當選，都能盡量減少台海戰爭的危險，維持兩岸和平。

世界水和平組織 (PH7 Peace Group)是由網络結合世界各地不具名人士發起，宗旨為倡議世界各國和地區和平發展，以化學酸鹼值名稱ph7強調「中和性」，聽取各方建設性論述以理性撥亂反正。該組織認為，目前世界局勢發展遊走極端可能性增高，台灣海峽需要和平，中美兩國也需要和平。