「警察選民指南」反20號提案是假的 選民勿受騙

「Yes on Prop 20」運動領導委員會澄清，「警察選民指南」是假的，誤導加州選民反對第20號公投案。（李少敏提供）

大選進入倒計時，加州 選民最近收到了一份「警察 選民指南」（Cops Voters Guide），聲稱代表執法部門呼籲選民投票反對第20號提案（Prop 20），誤導民意反對公共安全專業人員的真實立場。警局僱員工會（Sheriff’s Employees’ Benefit Association）和加州支持20號提案領導聯盟警告：這是欺詐性的政治郵件，選民勿要上當受騙。

警局僱員工會（SEBA）會長Grant Ward指出，加州第20號提案得到了加州執法機構、警察工會和領導人的壓倒性的支持，該提案將解決加州議會AB 109法案，以及第47號和第57號提案造成的意想不到的後果。20提案將修復特定缺陷，解決暴力犯罪分類、連續盜竊和DNA 收集問題。

加州20號提案「Yes on Prop 20」領導聯盟成員李少敏（Frank Lee）指出，加州警察是支持20號提案的重要成員，警界已經捐出200萬元推動此案。法官已同意20號提案支持方的論據，禁止反對方把不實內容刊登於選票及選民手冊上。他強調，20號提案修補47提案的漏洞，恢復法制和秩序及改善治安，已經獲得華人及大多數選民的支持，反對派的假冒伎倆不會得逞。

李少敏進一步指出，選票語言十分重要，可以直接影響選民的判斷。六年前47號法案就是採用移花接木的手段，誤導選民才得以通過，結果導致偷竊、搶劫及暴力犯罪案件大幅上升，治安每况愈下，民怨沸騰。今年47號法案支持者故技重施，再度包裝選舉語言誤導選民。

20提案旨在修正47號提案造成的漏洞，盜竊價值250至950元物品的罪犯可能會在縣監獄服刑，限制一些重罪犯提前獲釋，州政府將從一些被判輕罪（如持有毒品、商店行竊和家庭暴力）的成年人身上採集DNA樣本。