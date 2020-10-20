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洛市今年初至9月 謀殺案比去年同期增20%

洛杉磯訊
洛杉磯地區2020年謀殺案上升。（LAPD臉書）
洛杉磯地區2020年謀殺案上升。（LAPD臉書）

洛杉磯一家非營利機構19日發布的報告稱，自2020年初至9月，洛杉磯市經歷新冠肺炎疫情爆發，總犯罪數有下降趨勢，但謀殺案較比上一年同期增加20%。

報告稱，1至9月洛杉磯市有239人被謀殺，2019年同期是199人。這個報告是出自南加大新聞學院的一家非營利機構Crosstown。與之相對的是，洛杉磯地區整體犯罪水平下降9.7%。

報告指出，在至少近十年間，2020年7月發生謀殺案數同期比較最多，有40起，較比6月增加48%。8月間謀殺案數量下降，為27起；9月開始反彈，謀殺案為36起。而上一年單月謀殺案最多的是27起。

從謀殺案發生地點看，南洛杉磯的沃曼特廣場（Vermont Square）在今年1至9月共發生謀殺案12起，而上一年同樣地點同期發生三起。播佑岡（Boyle Heights）及洛杉磯市中心自今年1至9月分別發生謀殺案15起。

洛市警局分局長沃納表示，2020年謀殺案增加是異乎尋常的。過去30年，洛市謀殺案數量一直呈穩定下降狀況，2016至2019年，謀殺案下降近13%。

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