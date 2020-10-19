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加州疫情趨緩 1.7萬人死於新冠 僅次紐約、德州

編譯組／綜合報導
加州新冠肺炎，至10月19日止，全州共有87萬零791人確診，較前一日增加3474人。累計死亡人數1萬6970，較前一日增加27人。(加州公共衛生局網頁)
加州新冠肺炎，至10月19日止，全州共有87萬零791人確診，較前一日增加3474人。累計死亡人數1萬6970，較前一日增加27人。(加州公共衛生局網頁)

儘管過去幾個月，加州新冠肺炎死亡人數急劇下降，但該州因新冠肺炎死亡人數已成為全美第三高，近1萬7000人，僅次於紐約州與德州。但好消息是病毒傳播在加州趨向穩定。

據加州公共衛生局統計，截至10月19日止，全州共有87萬零791人確診，較前一日增加3474人。累計死亡人數1萬6970，較前一日增加27人。

就在加州州長紐森（Gavin Newsom）下令進行居家避疫七個月後，官員和居民都希望在恢復正常生活的同時，也能與疫情取得平衡，不少民眾擔心若重啟經濟速度過快，一旦疫情上升，會迫使民眾再次退回到嚴格限制上。

紐森說，進入冬季，更多人在室內，這是顯而易見令人擔憂的情況，特別是進入萬聖節和聖誕節假期，這種季節性慶祝活動，有更多家庭彼此間進行互動，可能使疫情更加惡化。

根據洛杉磯時報彙整數據，按人口進行調整後，加州在全國範圍內，因新冠肺炎死亡的數據處於中間值。另外16個州，每10萬居民新冠肺炎死亡人數均超過加州，包括北達科他州、羅德島州、路易斯安那州和愛德華州等。

上周，加州平均每日有57人因新冠肺炎死亡，與7月下旬和8月初每日超過150人死亡下降甚多。19日數據顯示，隨著全球確診病例突破4000萬，加州病例數持續領先於全美，超過87萬5000人。

也有跡象表明，該病毒已在加州趨於穩定。加州七日平均新增病例數，已降至3000以下，檢測陽性率在過去兩周，也處於相對較低的2.5%。根據洛杉磯時報數據顯示，這是自6月中以來，七日平均確診率首次低於3000。

過去14天內，住院人數減少4%，加護病房人數從681降至660人，下降3%，但上周，上述兩個數字都有上升趨勢。

加州 新冠肺炎 疫情

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