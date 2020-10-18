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盜賊盯她15分鐘 她都未察覺

記者張宏／亞凱迪亞報導
亞凱迪亞市近日發生多起盜竊案件。（檔案圖）
亞凱迪亞市近日發生多起盜竊案件。（檔案圖）

輪胎爆胎，盜賊盯她15分鐘，她都未察覺，最終被偷走手袋！亞凱迪亞6日發生一起盜竊案，受害人車胎爆胎下車查看時，放在副駕駛座上的手袋被盜賊偷走。

6日下午3時23分，位於西Duarte路1100號街區附近，一名女性受害人發現汽車爆胎，就停在路邊查看汽車輪胎狀況。當時這名受害人沒鎖上車門，結果突然冒出一名男性嫌犯偷走了她放在副駕駛座上的手袋。根據監控錄相，盜賊在動手前，足足盯了受害人15分鐘，最後開車接近受害人車子，偷走其手袋。嫌犯駕駛一輛新款白色 Infiniti G35，身穿黑色帽衫和黑色褲子。

4日亞市發生三起盜竊相關案件。早上6時35分，Alta街100號街區發生一起汽車盜竊，車主車子沒有上鎖，研判是前日晚或當天凌晨有嫌犯進入其車，偷走了筆記本電腦和汽車登記信息。

早上8時29分，南Ninth道1200號街區發生一起入室盜竊，受害人的房屋正在翻新，他4日檢查房子時，發現房子被人闖入，大量的工具、電器和自行車被盜，受害人在現場還發現一台手機、充電器和信用卡等不屬於他的物品。

當晚9時，西Huntington大道1135號的 Elite Prep的窗戶被人打破，一名來自印第安納州的23歲男子從屋頂進入室內，被巡邏警察看到後在二層樓上打破窗戶逃走。之後巴沙迪那和蒙羅維亞警察配合亞市警局對他展開追捕，最終抓獲。在警車裡他用頭撞車子內部，之後因受傷入院。

汽車 警察 亞凱迪亞

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