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橙縣亞太婦女確診末期乳癌比率高於其他族裔

蕭迪玉

【新港灘市訊】10月是乳癌防治月，專精癌症治療與研究的橙縣希望城(City of Hope)醫院提醒婦女在新冠疫情期間，仍要按時進行乳房造影檢查(mammogram)，因為早期發現的乳癌，治癒率非常高。

橙縣給人的印象是富裕與健康，但是在橙縣平均每天有五名婦女確診乳癌，平均每天有一名婦女死於乳癌。而且在橙縣亞太裔婦女中，確診末期乳癌的比率高於其他族裔。

新港灘希望城醫院專精乳癌的Wade Smith醫生表示，橙縣婦女在乳房檢查中發現患乳癌的比例高於加州及全美國，他在本月要提醒婦女定期接受乳房造影檢查，不要因疫情拖延，提早發現及治療。

總部在洛杉磯的希望城醫院，是全美國僅有的51家癌症專科醫院，今年初希望城醫院在橙縣新港灘市設立橙縣第一個據點，並計畫於2025年遷入位在爾灣光譜園區的全新院區。

橙縣希望城醫院院長Annette M. Walker說，絕大多數人聽到自己或親友診斷出患有癌症時，都會想找最專精的醫生治療，橙縣希望城醫院將以最先進的設備及治療團隊，打造橙縣第一個專精治療各種癌症的醫院。

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