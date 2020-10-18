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雙重標準？核桃家庭博覽會數百人參與 衛生局「關注」

核桃市訊
核桃市一教堂周末舉辦家庭博覽會，吸引近600民眾參加，不少孩子樂不思返。（核桃民眾提供）
核桃市一教堂周末舉辦家庭博覽會，吸引近600民眾參加，不少孩子樂不思返。（核桃民眾提供）

核桃市一家教會舉行大型家庭博覽會，吸引逾500名民眾參加，引起洛杉磯縣公共衛生局對新冠疫情傳播的關注。

核桃市使命教會（Mission Church）周六上午11點至下午3點舉辦大型家庭博覽會，活動相當豐富，包括小型動物園、木偶戲、食物攤位和其他娛樂活動。組織者表示，當天活動嚴格遵守社交距離和戴口罩原則，入口處還有保安負責測量體溫，並提供民眾衛生防護信息，還有洛杉磯縣警察局警員協助維持現場秩序，比好市多（Costco）入門更嚴格。

當天活動歷時四小時，估計500至600人參加，但每次同在現場的人不超過200人，每個攤位上用粉筆畫出六呎距離標誌，提醒民衆保持社交距離。

組織者表示，他們在舉辦活動前收到洛縣公共衛生局信息，表示不批准大規模的人群聚集活動，違反可能導致罰款甚至導致人員被捕。

在當天活動過程中，洛縣公共衛生局派出至少兩名代表人員前往現場，但被告知請遠離私人領地。

洛縣警局核桃鑽石吧分局當時在現場的一名警員表示，他沒有注意到當天活動有任何被關閉的跡象。

主辦活動的教會牧師表示，當天活動主要是服務社區，傳播家庭教育價值。同時活動嚴格遵守防疫規定，卻受到衛生局「關注」。但周末同期洛杉磯地區的大規模政治活動，成千上萬的人到洛杉磯街頭遊行示威，為什麽沒有人關注其「病毒傳播」？

洛杉磯 核桃 洛縣

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