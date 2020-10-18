受疫情影響 聖地牙哥縣預計今年損失124億元

這是聖地牙哥縣海港。受疫情影響 ，聖地牙哥縣預計今年將損失124億元。（本報記者╱攝影）

一項新的分析顯示，隨著新冠疫情 （COVID-19）蔓延，聖地牙哥 縣停擺的經濟活動造成的損失，足以一筆勾消兩年的經濟收益。

聖地牙哥政府聯合會（SANDAG）日前發布的經濟分析報告稱，該地區今年的生產總值估計將損失124億元；在新冠疫情發生的頭六個月，已經損失48億元工資。

聖地牙哥縣約有17萬6000名工人失去了與州政府強制封鎖有關的工作，大部分來自受災嚴重的旅遊業。

SANDAG首席經濟學家雷·梅傑（Ray Major）表示，該分析反映出儘管有新冠疫苗上市的希望，但加州 仍在持續限制各行各業的開展，並沒有何時結束的最終保證。他預計損失將抹去2018年和2019年聖縣的大部分經濟收益。

他說：「當我們觀察新冠疫情大流行的頭六個月時，我們已經經歷了巨大收縮，以至於當我們預測這一年可能看起來是什麼情形時，我們看到了將失去過去兩年的經濟收益」。

聖地牙哥政府聯合會通過分析當地的失業人數和經濟數據，然後將牛津經濟、穆迪、高盛和德勤等組織的全國預測納入考慮範圍，來計算其分析結果。

該報告涵蓋了新冠疫情大流行的頭六個月，從3月中旬加州州長紐森（Govin Newsom）的停工令開始，並預測了與該州分級重新開放系統，和消費者行為改變有關的損失。