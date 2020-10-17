爾灣居民遊行抗議柏油廠污染空氣

市議員候選人蔣丹及Carrie O'malley到示威現場聽取柏油廠對居民健康的危害。（本報記者/攝影）

【爾灣 市訊】近百位住在爾灣東北Orahcrd Hills小區附近的居民，17日下午頂著艷陽舉行車陣遊行 及街頭示威抗議，要求爾灣市政、爾灣公司及南海岸空氣品質管理局立即採取行動，勒令造成空氣污染的柏油廠停工，以改善附近的居住環境。

競選爾灣市議員的華裔 候選人蔣丹(Diana Jiang)17日下午也到示威現場，她表示，在爾灣市住了20多年，一直不曉得人口如此密集的住宅區附近，居然會有污染空氣的柏油廠。雖然她並不住在該區，但是小孩常到附近的球場參加足球比賽，偶爾也會聞到刺鼻的氣味。爾灣市議會審核附近的住宅建案時，都會進行詳細的環境評估，這些過程應該更加公開透明化。

爾灣市府在15日一封給市民的公開信中解釋說，位在Portola大道以北的柏油廠，最初是由橙縣縣政府發出土地使用執照，後來該區由縣屬地改成爾灣市管轄，但是有關空氣污染的法規要由南海岸空氣品質管理局執行，市府只能試圖限制柏油廠的土地使用執照。

爾灣市最近設立有關柏油廠的網頁（cityofIrvine.org/AAA），並在16日召開臨時會議，會中無異議通過由市警局取締柏油廠的商業執照，並尋求取消柏油廠土地使用許可的方案。

兩年前開始引起當地居民頻頻抱怨的All American Asphalt柏油廠，位在該市東北角的一片橘子園附近。華裔居民Lesley Tan表示，柏油廠幾乎是一周七天、一天24小時作業，附近居民常會聞到厚重的柏油氣味，他們一再向市府反應柏油廠會造成有害人體的空氣污染，但是，市府推給南海岸空氣品質管理局。

但南海岸空氣品質管理局要有六個居民同時提出申訴，才會派一位檢查員來調查，但因為風向關係，等了兩、三個小時後檢查員抵達時，當地柏油氣味已經慢慢消散。因此，上百次向空氣品質管理局檢舉，只讓柏油廠收到幾張罰單而已。

當地居民曾在網上公開發起請願，獲得近1500人響應。爾灣市政府去年以造成公害為由，對柏油廠提出訴訟，等候加州高等法院明年召開聽證會。