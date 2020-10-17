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20餘華人示威 促周本立棄選

記者謝雨珊／亞凱迪亞市報導
抗議活動組織者之ㄧ劉鳳嵐認為周本立不再適合代表華人發聲。（記者謝雨珊／攝影）
抗議活動組織者之ㄧ劉鳳嵐認為周本立不再適合代表華人發聲。（記者謝雨珊／攝影）

20多位華人16日下午在加州49選區眾議員周本立（Ed Chau)的住宅外集會，要求他下台並自動棄選。他們批評周本立支持放縱犯罪、限制房東驅逐租客，還放棄支持華人社區反對16號法案。他們認為周本立多次違背華人社區理念，不再適合代表華人發聲。

抗議群眾在周本立家外大喊「Business Killer，Ed Chau（企業殺手，周本立）」、「Ed Chau，Step Down（周本立，下台）」等口號，期盼周本立有「自知之明」，下台並棄選以示負責，「不要再騙華人選票」。

「周本立不聽社區人民聲音，所以我站出來。」抗議活動組織者之ㄧ劉鳳嵐表示，過去許多華人看周本立有一張華人臉孔，因此大力支持他競選加州眾議員，期盼他替華人社區發聲。但是，這幾年來發現，周本立投票紀錄不符合多數華人理念，所有華人反對的法案，周本立除了支持就是棄權，沒有代表華人利益去反對，也不聽取社區民眾意見，「我們不能再讓這種人當選」。

另一名抗議活動組織者蔣品超說，近期加州第16號提案受到華人關注，許多華人家長都反對，但周本立選擇放棄投票，「裝聾作啞當啞巴」。之前他支持AB3088法案，損壞一些小生意人利益，害他們面臨收不到房租、沒錢繳稅的困境，許多人不得不賣房，情況慘烈。

周本立向記者表明支持AB3088法案立場說，該法案減緩受疫情影響而無法繳交房租的租客，允許他們延遲交房租，同時給予房東一些資源及協助要回租金，法案並不允許租客不交房租。

不過在南加州當房東近十年的蕭女士表示，該法案看似有邏輯及明理，但實際操作並不是這麼回事，不僅經常聯繫不到租客，事後討回房租也困難重重，對出租房做小生意的人群來說不公平。

華裔群眾聚集周本立住處外抗議集會要求他棄選。（記者謝雨珊／攝影）
華裔群眾聚集周本立住處外抗議集會要求他棄選。（記者謝雨珊／攝影）
華裔抗議群眾拿著「Ed Chau，Step Down（周本立，下台）」標語。（記...
華裔抗議群眾拿著「Ed Chau，Step Down（周本立，下台）」標語。（記者謝雨珊／攝影）

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