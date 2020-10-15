爭議法案投票紀錄 華人要用選票檢驗立法委員

加州議會亞太裔黨團投票紀錄，將要接受華人選民檢驗。（本報檔案照）

自2014年以來，加州 通過州議會立法和選民公投，製定了數千項新法律，涵蓋經濟、政治、社安、升學、就業、平權等各個領域，在一定程度上調整了社會秩序，其中六項新法極具爭議性，並且對華人 社區產生了衝擊。本報整理了加州議會九位華裔參眾議員對這些法案的投票 紀錄，同時也得到他們的回應說明理由，願意接受華人選民的公評。

六項法案包括2014年47號提案（Proposition 47）「減輕擁有毒品和盜竊價值低於950元的處罰」， 2016年的57號提案（Proposition 57）「提前釋放州監獄非暴力囚犯」，以及最近兩年的ACA5「恢復平權法案」、AB3121「對加州黑奴隸後裔的賠償」、SB223「允許醫用大麻進入校園」，以及SB145「與未成年人發生性關係可取消性犯罪註冊」。

加州議會立法委員是民選代表，他們根據選區民意和政黨立場，對其中四項議會推出的法案投下了或贊成、或反對、或棄權的一票。他們的投票紀錄也在華人社區引起了爭議，見仁見智，褒貶不一。但是，民意代表的表現應當受到選民的監督，他們並有責任向選民解釋投票選項的理由，尤其是在大選日前夕，爭取更多選民的理解和信任，更加貼近和代表多數民意。