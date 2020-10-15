南加這座小城　雙十升旗傳統已44年

麗都市10月10日舉行升旗典禮，慶祝中華民國生日。（洛杉磯空軍大鵬聯誼會提供）

40多年來，每年的10月10日在美國加州 麗都市 (Needles) ，都會舉行中華民國雙十國慶升旗典禮，當地的官員亦會共襄盛舉。2020年也不例外, 在洛杉磯 空軍大鵬聯誼會虞會長的期待下,曲副會長再度負責規劃一場簡單而隆重的盛典。

活動當天,麗都市市長、市府經理及當地熱愛且支持中華民國的華僑余榮的後代子孫均出席活動。美國的星條旗及中華民國的青天白日滿地紅在陽光下先後升起，共同飄揚在天空中。

洛杉磯經濟文化辦事處副組長邱柏榕代表處長黃敏境出席典禮並致贈禮品。中華民國退伍軍人協會南加州分會及洛杉磯榮光聯誼會均派代表同行。

一直以來,市府的旗桿只有一支,每年升中華民國國旗時,必須先將美國國旗降下,才能開始升旗典禮。 麗都市政府2014年向聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）政府申請，將原先設立在市府前門的一根旗桿拆除,改在市府廣場側,靠停車場邊,豎立兩根旗桿,使兩國國旗得以並立。洛杉磯空軍大鵬聯誼會也得到愛國僑胞的慷慨解囊, 成功籌足建桿所需費用, 新的旗桿於2015 年啟用。

洛杉磯空軍大鵬聯誼會,每年都會接洽遊覽車,帶著熱愛中華民國的民眾,由洛杉磯出發, 與來自亞歷桑那州鳳凰城及北加舊金山地區的民眾一同前往活動地共襄盛舉。麗都高中樂隊也從7年前開始,到升旗會場演奏美國國歌。為了鼓勵他們，洛杉磯空軍大鵬聯誼會由 2015年開始每年籌募500元獎學金。僑務委員趙韻梅今年慷慨解囊，為獎學金提供贊助。

麗都市位於加州東北部，與亞利桑那州及內華達州的交界處。由北往南的科羅拉多河 ( Colorado River ) 流過這三州交界地區,形成了沙漠綠洲盆地。