以華埠為例，搜尋「Chinatown」後，靠前的結果包括堅尼路(Canal Street)200號金門食品市場(New Kam Man)，商品類別涵蓋陶瓷餐具、文具、玩具和手工藝品。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市於「小商業周六」推出禮物指南，讓居民按地點與類別搜尋節日禮物，華埠、法拉盛多家小店上榜，並附優惠與市集資訊。

28日適逢「小商業周六」(Small Business Saturday)，市府推出「紐約市 禮物指南」(The Great New York City Gift Guide)，收錄五大區數百家禮品店、書店及精品小店，讓居民按社區、地址和商品類別尋找節日禮物。

居民可登入nyc.gov/holidays，點選「Search by location」輸入社區或地址，再選取搜尋建議中的地點，系統便會依距離列出商家。若已有想買的禮物，可透過「Filter by category」篩選書籍、玩具、陶瓷餐具、文具紙品等類別。點開店名後，可查看地址、商家介紹及營業時間，並透過連結前往店家網站或取得路線。

以華埠 為例，搜尋「Chinatown」後，靠前的結果包括堅尼路(Canal Street)200號金門食品市場(New Kam Man)，商品類別涵蓋陶瓷餐具、文具、玩具和手工藝品。披露街(Pell Street)20號的Anime Claw Chinatown也在名單內，列於玩具遊戲、手工藝品及藝術海報等類別。「歡迎來到華埠」(Welcome to Chinatown)主辦的「華埠節日市集」(Chinatown Holiday Market)同樣入列。

金門超市28日推出消費滿50元享九折優惠，28日及29日(周日)另有免費贈書活動，提供500本書籍供居民領取，每個家庭最多可領五本，先到先得。

法拉盛的選擇則包括緬街(Main Street)36-60號一樓後側的芳茗軒(Fang Gourmet Tea)，販售茶葉及茶具。位於41大道133-47號的一格文創書店(Eglance Bookstore)除中文書籍，也提供文具與設計小物。其網店查詢時列有7.99元的四支裝柔繪筆，以及13.99元的手帳本禮盒，讓預算有限的送禮者也有具體選項。網店價格與庫存可能變動，實體店供貨情況仍須向商家確認。

偏好網購的居民，也可從指南首頁連至Etsy的紐約創作者禮物專區，尋找本地獨立藝術家出售的作品。整份指南涵蓋的商品從拼圖、遊戲、海報，到圍巾、杯子及陶瓷用品，市府希望藉此讓節日消費流向社區商家。

曼達尼表示，希望居民更容易找到負擔得起的禮物，同時把消費留在街坊小店。他說：「支持小商業，應該是我們一年中每一天生活的一部分。」名錄資料由小商家自行提交，市府未獨立核實。居民可先利用指南尋找店家，再到商家網站確認商品、價格及營業資訊，尤其是只在特定日期開放的節日市集。

市府推出「紐約市禮物指南」(The Great New York City Gift Guide)，收錄數百家禮品店、書店及精品小店，讓居民按社區、地址和商品類別尋找節日禮物。(截自官網)

以華埠為例，搜尋「Chinatown」後，靠前的結果包括堅尼路(Canal Street)200號金門食品市場(New Kam Man)，商品類別涵蓋陶瓷餐具、文具、玩具和手工藝品。(記者范航瑜╱攝影)