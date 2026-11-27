28日是全美一年一度的「小商家星期六」(Small Business Saturday)，鼓勵民眾走進社區商店消費。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 黑五過後的「小商家星期六」鼓勵民眾支持社區店家，紐約市也看好假日購物季帶來的經濟效益與就業機會。

大型商場及網購平台27日迎來「黑色星期五 」(Black Friday)購物熱潮，街坊餐館、麵包店及服裝店等小商家也期待在年末購物季分得一杯羹。28日是全美一年一度的「小商家星期六」(Small Business Saturday)，鼓勵民眾走進社區商店消費。紐約市經濟發展局(NYCEDC)最新數據顯示，過去三年，法拉盛 市中心在黑五 當天平均吸引約12萬5000人次到訪，是全市最熱門的購物商圈之一。

「小商家星期六」由美國運通(American Express)於2010年發起，訂於每年感恩節後的首個周六，旨在讓社區小商家在大型零售商主導的促銷季中獲得更多關注。根據聯邦小企業管理局(SBA)的數據，去年全美消費者在這一天於地方商家消費的金額估計達180億元。

市經濟發展局23日發布的報告指出，11月至12月的假日購物季每年為紐約市帶來約5億元的經濟效益，並為零售業創造約1萬2400個季節性工作崗位。除了曼哈頓第五大道、時報廣場(Times Square)等知名購物地點，皇后區法拉盛及牙買加中心(Jamaica Center)也是吸引假日購物人潮的主要商圈，其中法拉盛歷年12月周末單日平均到訪人次超過11萬。

零售業媒體Retail TouchPoints引述最新調查指出，今年有52%的美國受訪者計畫參與「小商家星期六」購物活動，其中34%計畫前往實體店消費，24%計畫透過網路購物。除了價格，商品品質、服務及購物便利性也是影響消費者選擇的重要因素。

對紐約移民社區而言，小商家的經營也關係到不少移民家庭的生計。市經濟發展局指出，全市逾四萬名經營實體店面的創業者中，有56%出生於美國以外。美國運通的最新調查亦顯示，七成受訪小商家業主認為，今年年末購物季的生意將影響企業明年的發展。

有意參與活動的民眾，可登入美國運通設立的網站americanexpress.com/us/small-business/shop-small，查詢住家附近參與活動的商家。小商家業主則可透過同一網站，免費取得宣傳海報及社群媒體素材，吸引更多顧客。社區組織亦可透過聯邦小企業管理局網站取得活動宣傳指南及圖片。