黑五過後迎「小商家星期六」 紐約籲民眾多光顧社區店家
黑五過後的「小商家星期六」鼓勵民眾支持社區店家，紐約市也看好假日購物季帶來的經濟效益與就業機會。
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黑五過後的「小商家星期六」鼓勵民眾支持社區店家，紐約市也看好假日購物季帶來的經濟效益與就業機會。
大型商場及網購平台27日迎來「黑色星期五」(Black Friday)購物熱潮，街坊餐館、麵包店及服裝店等小商家也期待在年末購物季分得一杯羹。28日是全美一年一度的「小商家星期六」(Small Business Saturday)，鼓勵民眾走進社區商店消費。紐約市經濟發展局(NYCEDC)最新數據顯示，過去三年，法拉盛市中心在黑五當天平均吸引約12萬5000人次到訪，是全市最熱門的購物商圈之一。
「小商家星期六」由美國運通(American Express)於2010年發起，訂於每年感恩節後的首個周六，旨在讓社區小商家在大型零售商主導的促銷季中獲得更多關注。根據聯邦小企業管理局(SBA)的數據，去年全美消費者在這一天於地方商家消費的金額估計達180億元。
市經濟發展局23日發布的報告指出，11月至12月的假日購物季每年為紐約市帶來約5億元的經濟效益，並為零售業創造約1萬2400個季節性工作崗位。除了曼哈頓第五大道、時報廣場(Times Square)等知名購物地點，皇后區法拉盛及牙買加中心(Jamaica Center)也是吸引假日購物人潮的主要商圈，其中法拉盛歷年12月周末單日平均到訪人次超過11萬。
零售業媒體Retail TouchPoints引述最新調查指出，今年有52%的美國受訪者計畫參與「小商家星期六」購物活動，其中34%計畫前往實體店消費，24%計畫透過網路購物。除了價格，商品品質、服務及購物便利性也是影響消費者選擇的重要因素。
對紐約移民社區而言，小商家的經營也關係到不少移民家庭的生計。市經濟發展局指出，全市逾四萬名經營實體店面的創業者中，有56%出生於美國以外。美國運通的最新調查亦顯示，七成受訪小商家業主認為，今年年末購物季的生意將影響企業明年的發展。
有意參與活動的民眾，可登入美國運通設立的網站americanexpress.com/us/small-business/shop-small，查詢住家附近參與活動的商家。小商家業主則可透過同一網站，免費取得宣傳海報及社群媒體素材，吸引更多顧客。社區組織亦可透過聯邦小企業管理局網站取得活動宣傳指南及圖片。
這項活動由美國運通於2010年發起，安排在感恩節後首個周六，目的是讓社區小商家在大型零售促銷季中獲得更多關注與實際消費支持。 除了曼哈頓第五大道、時報廣場等知名商圈，皇后區的法拉盛與牙買加中心也很受歡迎；其中法拉盛黑五當天平均約有12萬5000人次到訪。 市經濟發展局指出，假日購物季每年為紐約市帶來約5億元效益並創造約1萬2400個季節性職位；而全市創業者中有56%出生於美國以外。
精華 FAQ
這項活動由美國運通於2010年發起，安排在感恩節後首個周六，目的是讓社區小商家在大型零售促銷季中獲得更多關注與實際消費支持。
除了曼哈頓第五大道、時報廣場等知名商圈，皇后區的法拉盛與牙買加中心也很受歡迎；其中法拉盛黑五當天平均約有12萬5000人次到訪。
市經濟發展局指出，假日購物季每年為紐約市帶來約5億元效益並創造約1萬2400個季節性職位；而全市創業者中有56%出生於美國以外。
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