Whole Foods今年一棵6至7呎高的聖誕樹售價99.99元，較去年89.99元上漲。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約聖誕樹價格因運輸、薪資與房租成本上升而普遍變貴，民眾若想省錢，最好多比價並避開市區高價攤位。

據紐約郵報報導，紐約人早已習慣各種高得驚人的物價，但花幾百元買一棵只能在公寓裡擺幾周的聖誕樹，仍是許多人想盡辦法避免的開銷。隨著聖誕樹販商趁假日周末陸續進駐紐約街頭，精打細算的民眾不妨多比價，別只在住家附近購買。今年部分過去價格較親民的聖誕樹販商也調漲價格，畢竟連聖誕老人都難以逃過通膨 。

據Gothamist報導，Whole Foods今年一棵6至7呎高的聖誕樹售價99.99元，較去年89.99元上漲。該媒體一項涵蓋逾400筆聖誕樹購買價格及市場觀察的調查顯示，聖誕樹平均價格為116元，其中曼哈頓 上西城一棵9呎高的弗雷澤冷杉（Fraser fir），售價竟高達633元。

如果想在小公寓裡擺一棵小樹、花費也少一點，可以到Trader Joe's購買，一棵約1呎高的冷杉只要10元。

不過，在指責住家附近的聖誕樹販商是「葛林奇」（Grinch，意指破壞聖誕氣氛的人）之前，不妨想想，把一棵聖誕樹運到曼哈頓街頭，背後究竟需要多少成本。

紐約郵報日前訪問北美各地聖誕樹種植業者、批發商及零售商發現，價格反映的不只是十多年的農業勞動成本，還包括運輸燃料、員工薪資，以及昂貴的紐約市 房地產成本。

經營七個聖誕樹攤位的沃爾什（Greg Walsh Jr.）表示，光是運送一車聖誕樹的卡車費用就要4000至5000元，還不包括銷售員工薪資及夜間看守聖誕樹的保全費用。

對部分紐約人而言，在住家附近買樹的便利性仍值得多花一些錢。拉迪斯（Meg Radice）每年都向Greg’s Trees購買聖誕樹，通常花150至300元買一棵較高的樹。她偏好真樹、願意為品質付費，也看重購買便利性。她還透露，聖誕裝飾品也不便宜，但Duane Reade藥妝店是意想不到的省錢好去處。

若願意走出紐約市，買聖誕樹可能便宜不少。社區Reddit論壇上，精打細算的民眾交流購買地點，Home Depot則是熱門選擇。有居民表示，曾以60至80元買到6至8呎高的聖誕樹；一名阿斯托利亞（Astoria）居民2024年在住家附近詢價，8呎高的樹要價260元，最後卻在Home Depot只花75元買到。

當然，省下100多元，也可能意味著得扛著一棵8呎高的冷杉搭地鐵回家。

住在阿斯托利亞的帕特里奇（Derek Velez Partridge）則會特地前往長島亨廷頓（Huntington）的Elwood Pumpkin & Christmas Tree Farm買樹，預算約120元，選購他最喜愛的科羅拉多藍杉（Colorado blue spruce）。他的選樹哲學是枝葉茂密比外型完美更重要，「我總是在找一棵能搬進家門、枝葉最茂密的樹。不一定要形狀完美，只要夠茂密就好。枝條越多，能掛的裝飾品就越多。」

消費者也可以選擇通常較便宜的香脂冷杉（balsam fir），接受樹形稍有不完美，或降低對聖誕樹的期待，別一心想買到洛克斐勒中心那種規模的聖誕樹，都能省下一筆。

平時購物拖到最後一刻通常不是好事，但買聖誕樹卻是少數例外。業者表示，未售出的聖誕樹通常最後會被磨成木屑覆蓋物（mulch），等於整批庫存血本無歸。隨著聖誕節愈來愈近，這也可能成為消費者議價的籌碼。

在紐約市，就連買一棵聖誕樹，也得懂得一些省錢智慧。