居住在皇后區貝賽(Bayside)的王女士表示，27日早晨起床後，發現住家附近有多棵大樹倒塌。(讀者提供)

AI摘要 文章摘要整理： 感恩節風暴重創紐約與長島，造成大量倒樹、淹水、停電及航班延誤，災後清理與電力搶修正持續進行。

感恩節 風暴26日挾帶強風豪雨席捲紐約，曼哈頓中央公園打破感恩節單日降雨紀錄，市公園局收到逾300宗樹木倒塌通報，多地出現民宅及車輛受損、道路淹水等情況。隨著風暴27日逐漸遠離，紐約市 及長島 展開災後清理及電力搶修工作，截至當日上午，長島及洛克威半島(Rockaways)仍有逾5700戶電力用戶尚未恢復供電，其中華人聚居的大頸(Great Neck)為受災較嚴重的地區之一。

強風造成紐約市五區多處樹木倒塌及設施受損，曼哈頓上西城(Upper West Side)西73街一處施工鷹架於25日晚倒塌，西89街與阿姆斯特丹大道(Amsterdam Avenue)交界處則有大樹砸中一輛無人乘坐的汽車，下城翠貝卡(Tribeca)亦有樹木連根拔起；布碌崙迪特馬斯公園(Ditmas Park)及史泰登島也出現倒樹災情，布朗士則有道路淹水通報。

皇后區多個住宅社區同樣受到波及，居住在皇后區貝賽(Bayside)的王女士表示，27日早晨起床後，發現住家附近有多棵大樹倒塌，而遠在新澤西州的父母家中也因風暴停電，直至當日上午仍未恢復供電，兩人因此於下午來到她位於貝賽的住處。

另根據紐約市緊急通知系統(Notify NYC)，法拉盛附近的范維克高速公路(Van Wyck Expressway)靠近北方大道(Northern Boulevard)路段及中央公園大道(Grand Central Parkway)，26日均因淹水影響交通。

長島電力公司(PSEG Long Island)表示，截至27日上午8時，已為5萬4800戶受影響用戶恢復供電，約占此次風暴停電用戶總數的九成，仍有5734戶尚未恢復供電，其中納蘇郡(Nassau County)的大頸、格倫黑德(Glen Head)及蘇福克郡(Suffolk County)的聖詹姆斯(St. James)停電災情較為嚴重。

風暴來襲正值感恩節假日出行高峰，甘迺迪國際機場(JFK)及拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)26日共有逾110班抵達及出港航班取消，兩座機場均有超過兩成的抵達航班出現延誤。隨著天氣好轉，航空交通逐步恢復，截至27日上午8時，兩座機場仍有64班航班延誤、18班取消。

根據國家氣象局預報，曼哈頓、布碌崙及史泰登島的沿海洪水警示於27日中午到期，皇后區北部、布朗士及長島纳蘇、蘇福克郡西部的警示則持續至下午3時。紐約市及長島27日下午仍可能出現零星陣雨，周末白天天氣將逐漸好轉，氣溫維持在華氏50多度，但周日晚間至下周一清晨預計再度迎來降雨。

強風造成紐約市五區多處樹木倒塌及設施受損。(讀者提供)