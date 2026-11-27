紐約州參議會首位非裔女性領袖、史上在位最久的民主黨籍多數黨領袖史都華-考辛斯（Andrea Stewart-Cousins），26日深夜至27日凌晨間辭世，享壽76歲。路透

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯辭世，享壽76歲；她是首位非裔女性領袖，長年主導州參議會並改寫紐約政壇權力結構。

紐約州 參議會首位非裔 女性領袖、史上在位最久的民主黨籍多數黨領袖史都華-考辛斯（Andrea Stewart-Cousins），26日深夜至27日凌晨間辭世，享壽76歲。

警方消息人士表示，史都華-考辛斯的女兒26日晚間試圖聯絡她未果，於是報警請求前往查看，27日上午她被發現於揚克斯（Yonkers）家中辭世。

州參議會多數黨發言人墨菲（Mike Murphy）在聲明中證實她的死訊。他寫道：「我懷著深切悲痛宣布，紐約州參議會臨時議長暨多數黨領袖史都華-考辛斯辭世。服務州參議會第35選區的民眾，是她一生中最大的榮耀之一。在數十年的公職生涯中，史都華-考辛斯對紐約人的生活產生深遠影響。她是一位開創性的領袖，打破了紐約最高的玻璃天花板之一，成為首位領導紐約州參議會的女性。」

目前尚無更多細節。史都華-考辛斯2006年擊敗前州參議員斯帕諾（Nick Spano），首度當選州參議員。民主黨2012年推舉她擔任少數黨領袖；2019年民主黨重新掌控州參議會後，她出任多數黨領袖，一舉打破惡名昭彰的「一室三男」（three men in a room）玻璃天花板。民主黨本月稍早才同意修改議事規則，讓她明年得以繼續擔任州參議會領袖。

她辭世之際，正值州參議會面臨重大變動。前州參議會副多數黨領袖吉安納里斯（Mike Gianaris）已離開州議會，史都華-考辛斯日前才任命布朗克斯區州參議員塞拉諾（José M. Serrano）接替吉安納里斯的職位。

史都華-考辛斯多年來一直是州議會的關鍵人物。民主黨在選舉之夜贏得多達48席，新會期將以史上首見的超級多數開議。民主黨原本預期，在史都華-考辛斯與她的立法夥伴、州眾議會議長希斯蒂（Carl Heastie）帶領下，權力擴大後的州議會將迎來立法成果豐碩的會期。